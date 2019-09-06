Подведены итоги довыборов в Нижегородской области Политика

Подведены итоги довыборов в Нижегородской области. Как сообщил корреспондент, присутствующий на пресс-конференции в избиркоме 9 сентября 2019 года, явка на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области по округу № 20 (Кстовский район) составила 15,17%.

На выборах победил Антон Гребень. За него проголосовало 8 555 человек, это 58,15%. Следующим идёт представитель КПРФ Александр Лядимов - 3644 голоса (24,77%). За ним депутат от ЛДПР - Виктор Полозков - 1304 (8,86%) и Владимир Пияшов от Справедливой России - 732 голоса (4,98%).

В Думу Нижнего Новгорода также проходили довыборы по пяти округам: №9 (Ленинский район) - победила Татьяна Скоробогатова, №15 и №16 (Канавинский район) - Руслан Станчев и Инна Ванькина, №21 и №24 (Сормовский район) – Павел Пашинин и Евгений Костин соответственно.

Явка составила 11,82%. По итогам голосования на всех пяти округах победили представители "Единой России". В целом по региону явка составила 29,2%.

В течение предвыборной кампании в избирком поступило 19 обращений, одно из которых связано с дополнительными выборами депутата Заксобрания.

В день выборов поступило шесть обращений, в частности: избиратель не мог проголосовать, т.к. работал до 19:00, были внесены некорректные сведения в документы (ФИО) и был зафиксирован вброс бюллетеней в Ковернинском районе (не подтвердился).

Ранее облизбирком опубликовал список кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу.