Шесть организаций-должников получили штрафы по заявлениям "Теплоэнерго" Экономика

Фото: АО "Теплоэнерго"

Шесть постановлений о назначении административного наказания должникам вынесло Волжско-окское управление Ростехнадзора по итогам августа 2019 года по заявлениям АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие ведет активную работу с юридическими лицами по погашению дебиторской задолженности, используя все доступные механизмы в рамках правового поля. Сначала должнику предлагается реструктуризировать долг. Большая часть потребителей начинает погашать задолженность на этом этапе. Но есть незначительное число должников, которые не оплачивают поставленные им ресурсы.

В этом случае предприятие вынуждено применять принудительные меры взыскания: арест счетов и имущества должника, привлечение руководителей к субсидиарной и уголовной ответственности и т.д. Один из таких недавно появившихся механизмов – привлечение к административной ответственности (штрафы в 100 тысяч рублей по постановлению Волжско-Окского управления Ростехнадзора).

Организациям, допустившим наличие просроченной дебиторской задолженности перед Теплоэнерго, необходимо погасить долг за тепло и горячую воду, а также оплатить штраф в доход государства.

В компании отметили, что данная мера показала свою эффективность – за время проведения данного мероприятия должники погасили свыше 6 млн рублей задолженности перед предприятием. В настоящее время большинство организаций, которых уведомили о применении данной меры, не допускают наличие просроченной дебиторской задолженности.