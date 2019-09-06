Нижегородский пищепром реализовал продукции на 66,5 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в январе-июле 2019 года реализовали продукции на сумму 66,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что в январе-апреле предприятия пищепрома отгрузили продукции на 36,6 млрд рублей.

За семь месяцев текущего года пищевое производство выросло на 10,3% по сравнению с трем же периодом прошлого года. В частности, увеличены объемы производства молока (на 121,5 тысяч тонн), мясных полуфабрикатов (на 26,6 тысяч тонн), колбасных изделий (на 21,8 тысяч тонн), творога (на 6 тысяч тонн), сливочного масла (на 2,8 тысяч тонн), кетчупов и соусов томатных (на 10,2 тысяч тонн).

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.