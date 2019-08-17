Участники нижегородского НОЦ позволят увеличить долю высокотехнологичной продукции на 25% Общество

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Количество разработанных и переданных для внедрения в производство конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции благодаря участникам нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) увеличится на 25%. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава Нижегородской области Глеб Никитин на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Заседание прошло 26 августа 2019 года в московской школе управления Сколково под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Андрея Фурсенко, министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. Члены совета заслушали программы деятельности пяти пилотных научно-образовательных центров мирового уровня, образованных в рамках нацпроекта "Наука". Программу нижегородского НОЦ представил губернатор Глеб Никитин.



"Благодаря работе НОЦ "Техноплатформа 2035" мы ожидаем к 2024 году достигнуть положительного социально-экономического эффекта для региона, как минимум, в части увеличения показателя ВРП на численность занятого населения на 24 процентных пункта. Если без НОЦ рост этого показателя по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 47%, то с учётом положительного эффекта от деятельности НОЦ – на 71%", - сказал глава региона.

"До 35% планируется увеличить долю новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объёме отгруженной продукции участниками НОЦ. На 25% должно увеличиться количество разработанных и переданных для внедрения в производство конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции", - добавил Глеб Никитин.

"Уже сейчас понятно несколько принципиальных вещей. Первое – руководство регионов очень серьезно отнеслось к этой теме. Губернаторы самостоятельно руководят этими проектами и считают, что это их персональный приоритет. И те показатели, которые они перед собой ставят на базе развития НОЦа, это не только наука и образование, это и показатели валового регионального продукта, показатели качества жизни", - отметила по итогам заседания совета Татьяна Голикова.

Также зампред правительства РФ обратила внимание, что во всех презентациях, представленных на первом заседании, присутствует еще одно очень важное направление – регионы хотят сократить отток молодых перспективных кадров.

"Это означает, что сегодня перед нашими губернаторами встала задача заинтересованности в развитии инфраструктуры региона для того, чтобы молодые люди, перспективные, оставались и работали в регионе и получали от региона соответствующую поддержку", - добавила Татьяна Голикова.

Напомним, 8 мая 2019 года президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В нем принял участие Глеб Никитин. В ходе заседания стало известно, что один из пяти первых в стране научно-образовательных центров будет создан в Нижегородской области.