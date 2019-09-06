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Общество

Дзержинскую библиотеку им.Гагарина полностью обновят до конца 2019 года

10 сентября 2019 17:29  [55] Общество
Существующее здание библиотеки им.Гагарина

Существующее здание библиотеки им.Гагарина

Фото: Страница библиотеки им.Гагарина в соцсети

Дзержинскую городскую библиотеку им. Ю.А. Гагарина полностью обновят до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что 9 сентября началась реконструкция библиотеки. Весь книжный фонд, а также каталоги уже вывезены в библиотеку им К.Симонова.

В первую очередь в библиотеке отремонтируют фасад и кровлю. Затем состоится реорганизация внутреннего пространства.

В планах — создание современного и удобного пространства для учебы и работы: просторный лекционный зал, помещения, предназначенные, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями, отдельная зона для детей. В обновленной библиотеке будет доступ к широкополосному интернету.

Обновление библиотеки им. Гагарина проходит в рамках национального проекта "Культура" (федерального проекта "Культурная среда"). Завершение работ планируется к концу 2019 года.

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