Почти 40 млн рублей пойдет на благоустройство Нижнего Новгорода по маршруту форума "Россия – спортивная держава" Экономика

Расходную и доходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2019 года планируется увеличить на 10,7 млн рублей, поступивших за счет межбюджетных трансфертов. Соответствующие изменения депутаты Гордумы рассмотрели на совместном заседании постоянных комиссий 10 сентября 2019 года.

Доходы в 2019 году:

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, в 2019 году предлагается перераспределить расходы в сумме 11,3 млн рублей с мероприятий в области строительства на ликвидацию свалок в рамках национального проекта "Чистая страна".

Также городская администрация предлагает сократить расходы на проектные работы по благоустройству парка "Приокский" на 48,2 млн рублей.

Расходы в 2019 году:

Эти средства и межбюджетные трансферты планируется направить на подготовку к проведению международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" и на софинансирование федерального проекта "Оздоровление Волги".

В частности, 3,6 млн рублей будут направлены на установку фальш-фасадов; 20 млн рублей – на изготовление и установку ограждений безопасности для пешеходных и транспортных потоков и ямочный ремонт; 14 млн рублей – на благоустройство прилегающих территорий; 300 тысяч рублей – на ремонт памятников. Все работы будут проводиться по маршруту следования участников форума "Россия – спортивная держава".

Кроме того, на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводных станциях Слудинская и "Малиновая гряда" предлагается направить 21 млн рублей.

С учетом коррекции параметров бюджета, доходы на 2019 год составят 34,453 млрд рублей, расходы – 35,807 млрд рублей, дефицит – 1,354 млрд рублей.

Доходы и расходы в 2020 году:

В 2020 году за счет межбюджетных трансфертов предлагается увеличить доходы и расходы бюджета на 151 млн рублей, также на 78,2 млн рублей будут уменьшены расходы на строительство очистных сооружений на станции Слудинская.

Полученные средства планируется направить на проектные работы по благоустройству парка "Приокский" - 48,2 млн рублей и на строительство очистных сооружений на водопроводной станции "Малиновая гряда" - 181 млн рублей.

Доходы и расходы в 2021 году:

В 2021 году увеличение доходной и расходной частей бюджета запланировано в размере 125,7 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство очистных сооружений на станциях "Малиновая гряда" – 71,1 млн рублей и Слудинская – 54,6 млн рублей.

Как пояснил директор департамента финансов, срочность корректировки бюджета связана с необходимостью проведения на ближайшей неделе конкурсных процедур по нацпроекту "Оздоровление Волги" и с поступившим в администрацию гарантийным письмом губернатора Нижегородской области о выделении средств на проведение спортивного форума.