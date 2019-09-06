Допсооружения на Слудинской водопроводной станции построят за 364 млн рублей Экономика

Фото: ОАО "Нижегородский водоканал"

Допсооружения на Слудинской водопроводной станции построят за 364 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству объекта "Сооружение для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Слудинская" (пр. Гагарина, 31).

Начальная (максимальная) цена контракта 364 млн 86 тысяч рублей. Заказчик - МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".

Аукцион назначен на 17 сентября. Срок выполнения работ - 15 месяцев с даты заключения муниципального контракта. Гарантийный срок эксплуатации объекта - 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что город получит от области средства на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Слудинская". В 2020 году на модернизацию водопроводной станции из областного бюджета планируется выделить еще более 200 млн рублей.

В начале лета ОАО "Нижегородский водоканал" сообщал, что на Слудинской водопроводной станции уже завершена реконструкция насосных станций, заменены насосы и электрооборудование. В Водоканале отметили, что станция является самой совершенной в Нижнем Новгороде, очистка речной воды включает современное оборудование: озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание, гипохлорит натрия. Многоступенчатая очистка и обеззараживание воды обеспечивают стопроцентное качество питьевой воды на выходе со станции.