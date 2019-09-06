Владислав Атмахов считает нерентабельной концепцию благоустройства нижегородского парка "Швейцария" Общество

Планируемый круглый мост в парке Швейцария Фото: Архитектурно-проектное бюро "Космос"

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов поставил под сомнение концепцию парка "Швейцария" (парк "Приокский"). Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии 10 сентября 2019 года, где была презентована концепция.

По мнению Владислава Атмахова, в том виде, в котором сейчас существует концепция, парк будет нерентабельным. Из источников доходов подразумевается лишь работа пунктов общественного питания и банкетная площадка на набережной.

Напомним, что парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где создадут панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.

Владислав Атмахов в ходе сегодняшнего заседания в качестве источника дохода деятельности парка предложил установить в нем колесо обозрения. Однако, представитель проектного бюро "Космос", занимающегося разработкой концепции, Дмитрий Приходько заявил, что "этот тренд уходит в прошлое", и, что парковая зона по концепции должна быть максимально местом спокойного отдыха, а аттракционы будут эту идею нарушать.

В итоге вопрос самоокупаемости решено еще раз рассмотреть рабочей группе.