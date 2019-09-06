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Общество

Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по качеству мясной и рыбной продукции

11 сентября 2019 09:27  [73] Общество

"Горячая линия" по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности организована сотрудниками управления Роспотребнадзора.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации проводятся по будням с 8:30 до 17:00.

"Горячая линия" работает с 11 по 25 сентября 2019 года.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора дадут разъяснения, рекомендации по правилам покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиям хранения и сроках годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции, куда направить обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, а также дадут рекомендации по правильному питанию.

Ранее 107 партий рыбной продукции было снято с реализации в Нижегородской области из-за нарушений.

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