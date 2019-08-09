Рыба, которую не стоит есть: 107 партий рыбной продукции снято с реализации в Нижегородской области Происшествия

Более 100 партий некачественной рыбной продукции снято с реализации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 16 августа 2019 года.

Ведомством за первое полугодие 2019 года было исследовано 669 проб рыбы, нерыбных объектов промысла и продукции, выработанной из них по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества.

Основные нарушения

Из отобранных проб 3,1% не соответствовали требованиям нормативных документов (0,7% - по микробиологическим показателям, 1,2% - по физико-химическим показателям или по массовой доле ледяной глазури, которой покрывается рыба, 1,2% – по паразитологическим показателям).

В ходе проверок забраковано и снято с реализации 107 партий некачественной рыбной продукции общим объемом 313,6 кг. Нерадивые продавцы и поставщики привлечены к административной ответственности. Также информация направлена по месту нахождения производителей.

Основные нарушения, выявляемые сотрудниками Роспотребнадзора в ходе проверок, касались нарушения сроков годности и условий хранения продукции, несоответствия требованиям по содержанию глазури и отсутствия маркировки на продукции.

На что нужно обращать внимание?

Управление Роспотребнадзора рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность её упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции сведений о процентном содержании глазури.

В случае сомнений у потребителя в качестве и безопасности приобретаемой рыбной продукции следует обращаться в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Производство рыбы в Нижегородской области

Напомним, что объем производства рыбы в регионе планируется увеличить на 8%. К концу 2019 года объем производства достигнет 500 тонн. В частности, увеличится производство карпа, белого амура и клариевого сома.

Программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области" продлена до 2021 года и рассчитана на то, что к концу 2021 года объем производства товарной рыбы составит 557 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них.

Сейчас рыбхозы закупили 13,4 тонны корма и 26,3 тонны малька, в том числе 25,6 тонны карпа, 0,3 тонны амура и 0,4 тонны клариевого сома.