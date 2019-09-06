Ильиногорский мясокомбинат выплатил более 4 млн рублей долгов по зарплате. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 сентября 2019 года, прокуроры добились погашения задолженности перед 150 работниками ООО "МК "Ильиногорское".
ООО "МК "Ильиногорское" ранее входило в группу компаний "ИЛАГРО" и осуществляло деятельность по производству мясной продукции (под брендом "Ильиногорское"). В настоящее время производственная деятельность предприятия полностью прекращена.
По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования, включая объявление предостережений, внесение представлений, возбуждение дел об административных правонарушениях, взыскание долга в судебном порядке.
Также установлено, за два года с момента введения в отношении ООО "МК "Ильиногороское" процедуры конкурсного производства на предприятии сменились 4 конкурсных управляющих, в отдельные периоды времени арбитражные управляющие на предприятии вообще юридически отсутствовали.
При этом в деятельности 3 из 4 арбитражных управляющих органами прокуратуры совместно со специалистами Росреестра выявлены факты нарушений требований законодательства о банкротстве, в связи с чем внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь.
По итогам торгов удалось погасить долги.
Также ОАО "Ильиногорское" оказалось в списке злостных неплательщиков за электроэнергию. Задолженность составила более 132 млн рублей.
В 2016 году убыток ОАО "Ильиногорское" превысил почти 300 млн рублей.
СПРАВКА:
ОАО "Ильиногорское", образованное в декабре 1972 году, включало в себя два крупных свиноводческих комплекса и племенной репродуктивный завод, предназначенный для производства ремонтных свинок, обеспечивающих обновление материнского стада в промышленных комплексах.
Напомним, с 11 по 25 сентября Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по качеству мясной и рыбной продукции.
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