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Общество

Ильиногорский мясокомбинат выплатил более 4 млн рублей долгов по зарплате

11 сентября 2019 14:19  [74] Общество

Ильиногорский мясокомбинат выплатил более 4 млн рублей долгов по зарплате. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 сентября 2019 года, прокуроры добились погашения задолженности перед 150 работниками ООО "МК "Ильиногорское".

ООО "МК "Ильиногорское" ранее входило в группу компаний "ИЛАГРО" и осуществляло деятельность по производству мясной продукции (под брендом "Ильиногорское"). В настоящее время производственная деятельность предприятия полностью прекращена.

По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования, включая объявление предостережений, внесение представлений, возбуждение дел об административных правонарушениях, взыскание долга в судебном порядке.

Также установлено, за два года с момента введения в отношении ООО "МК "Ильиногороское" процедуры конкурсного производства на предприятии сменились 4 конкурсных управляющих, в отдельные периоды времени арбитражные управляющие на предприятии вообще юридически отсутствовали.

При этом в деятельности 3 из 4 арбитражных управляющих органами прокуратуры совместно со специалистами Росреестра выявлены факты нарушений требований законодательства о банкротстве, в связи с чем внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь.

По итогам торгов удалось погасить долги.

Также ОАО "Ильиногорское" оказалось в списке злостных неплательщиков за электроэнергию. Задолженность составила более 132 млн рублей.

В 2016 году убыток ОАО "Ильиногорское" превысил почти 300 млн рублей.

СПРАВКА:

ОАО "Ильиногорское", образованное в декабре 1972 году, включало в себя два крупных свиноводческих комплекса и племенной репродуктивный завод, предназначенный для производства ремонтных свинок, обеспечивающих обновление материнского стада в промышленных комплексах.

Напомним, с 11 по 25 сентября Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по качеству мясной и рыбной продукции.

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