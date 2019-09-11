Отравившимся на свадьбе в дзержинском "Ранчо 636" выплатили по 25 тысяч рублей Происшествия

Фото: с сайта http://dzerjinsk.ru

Отравившимся на свадьбе в "Ранчо 636" (Дзержинск) выплатили по 25 тысяч рублей. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, компенсации морального вреда выплатили трем пострадавшим, с которыми было заключено соответствующее соглашение.

Напомним, в июне гости на свадьбе отравились испорченным "шеф-салатом".

Всего было госпитализировано в инфекционные стационары Дзержинска и Нижнего Новгорода 20 заболевших, в том числе 1 ребенок; двое взрослых - в реанимацию; для 7 человек организован стационар на дому.

У 27 заболевших по результатам лабораторных исследований установлен диагноз ПТИ бактериальной этиологии, от больных выделен Staphylococcus aureus.

По результатам опроса среди пострадавших установлено, что факторами, послужившими причиной отравления являлись шеф-салат из томленого мяса цыпленка, телятины с овощами, заправленный майонезом, телячья вырезка, рулет из ветчины с сыром, которые употребляли все заболевшие.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при расследовании в кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей:

- набор производственных помещений не соответствовал мощности организации ( в предприятии общественного питания на 70 посадочных мест проводилось одновременно 3 банкета (свадьбы) на 188 человек).

- не соблюдался технологический режим приготовления и условия хранения салатов;

- были установлены нарушения условий и сроков хранения сырья и готовой продукции (снято с реализации 9 партий пищевых продуктов общим весом 15,9 кг.);

- не был промаркирован разделочный инвентарь:

- не соблюдались правила мытья столовой посуды;

- была нарушена поточность производства мучных и кондитерских изделий;

- не соблюдались правила личной гигиены персонала;

- не проводилась оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий.

Порядка 40% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. В шеф-салате, телятине с овощами, телячьей вырезке, рулете из ветчины с сыром выделен Staphylococcus aureus. У шести работников кафе установлено носительство Staphylococcus aureus.



За выявленные нарушения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС № 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", в том числе за изготовление и реализацию готовых блюд ненадлежащего качества, и нарушения обязательных требований законодательства РФ в области защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора ИП Филохина О.Н. привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 и по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ.



Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области направлены материалы в Дзержинский городской суд для приостановления деятельности организации общественного питания ИП Филохиной О.Н. По решению суда деятельность по оказанию услуг общественного питания Филохиной прекращена, также назначен штраф - 10 тысяч рублей.

Отметим, что сам загородный комплекс "Ранчо 636" также продолжает работать.