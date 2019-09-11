Более 1 700 судов до 2035 года: меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО на заседании Ассоциации 12 сентября 2019 года. Перед началом пленарного заседания участники совершили рабочую поездку на "Валдае", после этого отправились на завод "Красное Сормово", где посмотрели на новый круизный лайнер "Мустай Карим".

Внутренние водные пути застряли в пути

Транспортная тематика получила широкое обсуждение на пленарном заседании. Председатель Заксобрания области Евгений Лебедев констатировал факт, что возможности судоходства на внутренних водных путях страны сегодня используются не в полной мере. Между тем, потенциал водного транспорта огромен. Протяженность внутренних водных путей в России составляет более 100 тысяч километров, на реках действует 117 портов.

Статистика пассажирских перевозок

С 2015 по 2018 год общий объем перевозок пассажиров водным транспортом сокращался. Если в 2016 году им воспользовались 13,5 миллионов человек, в 2017-м – 12,7 миллиона, то в 2018-м – только 12,3 миллиона. Отправление грузов водным транспортом за 6 лет сократилось на 21,6%.

Считается, что одной из главных причин сокращения объемов пассажирских перевозок является их экономическая неэффективность.

Если в 2000 году на российских реках работала 21 тысяча судов, то сегодня их осталось 11 тысяч. По статистике, за последние 15 лет построено 800 судов. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, по мнению специалистов, до 2035 года необходимо построить еще 1775 судов.

Регионы ПФО призвали активизироваться

По словам Евгения Лебедева, определяющую роль в решении проблемы обновления флота могли бы сыграть регионы ПФО, которые исторически являются центрами проектирования и строительства судов, имеют развитую промышленную базу.

"Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок, консолидировать усилия власти, бизнеса с привлечением научных организаций, общественных объединений. Требуется долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота. В том числе развития объектов инфраструктуры, инженерных объектов, обеспечивающих беспрепятственное транзитное судоходство. Очевидно, что потребуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровнях, направленные на минимизацию административных барьеров, упрощение правового регулирования", - подчеркнул Евгений Лебедев.

"Власти всех уровней должны оказывать поддержку значимым общественным инициативам. Такую задачу ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин", - отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Итоги заседания Ассоциации

На уровне субъектов ПФО было рекомендовано разработать государственные региональные программы развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Помощь в развитии пассажирских перевозок могли бы оказать и инвесторы на основе государственно-частного партнерства.



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В ходе заседания Ассоциации было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Нижегородской области и Государственным собранием Республики Мордовия. Это уже 18-е по счету соглашение Законодательного собрания с представительными органами власти субъектов РФ. Документ направлен на расширение и укрепление межпарламентских связей, обмен опытом в сфере законотворческой деятельности.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным собранием Республики Мордовия и Законодательным собранием Кировской области.