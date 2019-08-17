Последние новости рубрики Общество
21 августа 2019 12:56  [61] Движение трамваев №№ 5 и 19 отменят на три дня в Нижнем Новгороде
21 августа 2019 12:28  [82] "Валдай" online: купить билеты теперь можно на сайте
21 августа 2019 12:01  [77] Публичные слушания по "блокированной застройке" пройдут в Нижнем Новгороде 10-11 сентября
21 августа 2019 11:16  [151] Дороги вместо гидроузла в Балахне: перераспределение средств
21 августа 2019 10:55  [159] В "Единой России" подготовят предложения по освобождению учителей от излишней административной нагрузки
21 августа 2019 10:03  [125] Суд обязал нижегородку выплатить алименты
21 августа 2019 09:38  [151] "Т Плюс" вложила 6,5 млн рублей в ремонт дымовой трубы Дзержинской ТЭЦ
20 августа 2019 20:14  [302] Нижний сегодня: главные события дня
20 августа 2019 20:13  [277] "Нижегородская область готова к проведению форума "Россия — спортивная держава", — Павел Колобков
20 августа 2019 17:10  [257] Закон об увеличении доходов местных бюджетов готовится в Нижегородской области
Общество

"Валдай" online: купить билеты теперь можно на сайте

21 августа 2019 12:28  [82] Общество

Билеты на "Валдай 45Р" теперь можно купить online. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, новый сервис начал работать с 20 августа 2019 года.

Также билеты доступны в точках продаж:

- концертно-туристическое агентство "Ледаро": ул. Грузинская, 29. График работы: 10:00–19:00 (будние дни).

 

- ДК "ГАЗ", касса №5: ул. Героя Смирнова, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).
- ТРЦ "РИО", 3 этаж, Coral Travel: Московское шоссе, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).

"Мы сделали процесс покупки билетов максимально простым и удобным: онлайн и в точках продаж. Команда Нижегородского туристско-информационного центра подскажет, как интересно провести время в Городце и Макарьеве", — отметил Сергей Яковлев, директор ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр".

Оформленная ранее бронь и купленные билеты остаются в силе. Валдай отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь - не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

Судно находится в оперативном управлении ГБПОУ "Борский Губернский колледж". На этой неделе стало известно, что минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph