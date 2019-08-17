"Валдай" online: купить билеты теперь можно на сайте Общество

Билеты на "Валдай 45Р" теперь можно купить online. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, новый сервис начал работать с 20 августа 2019 года.

Также билеты доступны в точках продаж:

- концертно-туристическое агентство "Ледаро": ул. Грузинская, 29. График работы: 10:00–19:00 (будние дни).

- ДК "ГАЗ", касса №5: ул. Героя Смирнова, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).

- ТРЦ "РИО", 3 этаж, Coral Travel: Московское шоссе, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).

"Мы сделали процесс покупки билетов максимально простым и удобным: онлайн и в точках продаж. Команда Нижегородского туристско-информационного центра подскажет, как интересно провести время в Городце и Макарьеве", — отметил Сергей Яковлев, директор ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр".

Оформленная ранее бронь и купленные билеты остаются в силе. Валдай отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь - не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

Судно находится в оперативном управлении ГБПОУ "Борский Губернский колледж". На этой неделе стало известно, что минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду.