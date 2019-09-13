Премьера спектакля "Брак по-итальянски" Культура и отдых

Премьера спектакля "Брак по-итальянски" 12 сентября. Комедия по пьесе "Филумена Мартурано" Эдуардо Де Филиппо открыла 73-й сезон.

Режиссер-постановщик, художественный руководитель ARCADIA-театра, преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина - Ирина Пахомова.

Полный жизни, танцев, песен, огня и задора спектакль стал настоящим подарком нижегородским зрителям. Над спектаклем работала целая команда московских творцов, ранее Нижнему Новгороду неизвестных, и опыт этого сотрудничества оказался чрезвычайно удачным.

В центре истории - героиня заслуженной артистки России Марины Вязьминой, для которой эта роль стала бенефисной. Её Филумена – это страстная и благородная натура, перенесшая нелегкие испытания, но полная живости, шарма и любви к жизни.

Её партнер, соперник, любимый человек - неаполитанский щеголь Доменико Сориано, в роли которого блистает Дмитрий Ерин.

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