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Культура и отдых

Ирина Пахомова: "Спектакль "Брак по-итальянски" о том, что время, отпущенное нам, конечно"

11 сентября 2019 12:00  [72] Культура и отдых

Фото: с сайта театра "Комедiя"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режиссер-постановщик, художественный руководитель ARCADIA-театра, преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина рассказала корреспонденту НИА "Нижний Новгород" об итальянской постановке на сцене нижегородского театра "Комедiя", истории появления этого спектакля и рецепте построения счастья.

- Новый 73-й сезон в театре открывает комедия по пьесе Эдуардо Де Филиппо "Филумена Мартурано" - "Брак по-итальянски". Как режиссер расскажите нижегородцам, о чем этот спектакль?

- Это иллюзия, когда режиссер говорит, что точно знает, о чем спектакль. Изначально у него есть идеи, темы, смыслы. Но потом, когда репетируешь, очень многие вещей переосмысляются, добавляются, становятся более важными. Я не могу ответить на этот вопрос.

- И все-таки у каждого есть свое видение произведения. У вас оно, как ни у кого более, сформированное.

- Мне кажется, что спектакль о том, что время, отпущенное нам, конечно. Проблема в том, что люди не всегда это ощущают и понимают. Вокруг нас большое количество соблазнов, которые это время отнимают. А ведь главная ценность в жизни - человеческие отношения. И это же зона современного голода. Большое количество людей, и я с ними сталкивалась очень много раз, "профукивают" свою жизнь. Они упускают момент, когда эти отношения нужно создавать, и забывают, что это труд. Мы, когда покупаем машину, не рассчитываем, что сядем в нее и сразу поедем - мы учимся водить. А строить отношения в семье, в том числе с детьми, мы не учимся. Нам кажется, что это само собой разумеющееся. Это большая ошибка. Пьеса "Филумена Мартурано" о том, как важно вовремя их построить, беречь. Это рецепт построения счастья.

- Как Вы считаете, этот рецепт подходит всем?

- Да. Мы говорим о вещах базовых. Эти вещи всех касаются, как жизнь и смерть. Есть биологические законы выживания вида, так устроил Господь Бог и Природа-Мать, что нам без мужчин, а мужчинам без нас существовать невозможно. И нам нужно учиться жить вместе, несмотря на то, что мы разные как инопланетяне.

- Действие произведения происходит в Италии. Герои имеют итальянские имена, носят обручальные кольца на левой руке, поддерживают авторитет экспрессивной и громкой нации. При этом актеры русские, и играют они по-русски. Все-таки ваша постановка об итальянцах или же о русских?

- Мы играем в Италию, но чем дальше заходит история, тем ближе герои сами к себе. Мы говорим о вещах, которые одинаково важны для итальянцев и русских. Италия в данном случае – это форма театральной игры. Нам можно кричать, кидаться колоннами. При этом проблемы, которые поднимает спектакль, также близки и понятны русскому человеку. Актеры на сцене могут импровизировать и пытаются это делать. И пока они получают от этого удовольствие - спектакль будет жить.

- Ирина, расскажите, пожалуйста, как все начиналось. Как появилось желание поставить на сцене театра "Комедiя" это произведение? Насколько сложно шла работа над постановкой?

- Меня посоветовала директору Дмитрию Коновалову моя хорошая знакомая Ольга Варшавер – один из крупнейших в стране переводчиков с английского. Она была в Нижнем Новгороде. Мы с ней дружим на творческой почве. Я была постановщиком пьесы, которую Ольга перевела – "Нон-стоп". Она влюбилась в этот спектакль, затем перевела для нас еще несколько пьес. И сейчас она завлит ARCADIA-театра. Меня очаровало отношение к делу директора "Комедiя". Он приехал в Москву, точно знал, чего хочет. Речь шла о постановке "Филумена Мартурано" к юбилею заслуженной артистки России Марины Вязьминой. Я приехала, познакомилась с театром, посмотрела несколько спектаклей и приступила к работе, которая шла очень легко, азартно в замечательной атмосфере. За 2,5 месяца нам удалось подготовить спектакль, которым мы теперь и делимся с нижегородцами.

(16+)

СПРАВКА:

Ирина Пахомова получила диплом журналиста в Волгоградском госуниверситете, затем закончила актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина. В 2004 году стала дипломированным режиссером. С 1999 года она преподает актерское мастерство в московском Театральном институте, Высшей школе драмы в Лондоне, и в Международном центре при МГУ им. Ломоносова в Женеве.

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