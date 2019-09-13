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Общество

Владимир Панов предложил менять вторсырье на билеты в музеи

13 сентября 2019 11:28  [33] Общество

Фото: Кира Мишина

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил менять вторсырье на билеты в музеи. Об этом он рассказал 12 сентября 2019 года на открытии первого пункта приема вторсырья, работающего на солнечных батареях (ул. Сахарова, у дома №111).

"Появилась идея – менять вторсырье на билеты в музеи. Человек может получить, как денежное вознаграждение, так и поменять на билеты в наши нижегородские музеи. Думаю, что в месячный срок мы все вопросы решим", - сказал Владимир Панов.

Помимо билетов спецкарты на покупку книг

Также за сданное вторсырье выдают специальные карты на покупку книг номиналом 30 и 50 рублей. Компания "Исток", занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, и книжный магазин "Дирижабль" презентовали новый ЭКО-проект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене, либо полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.

Сколько будет пунктов вторсырья в городе?

Всего в этом году в городе планируется открыть 35 пунктов приема вторсырья нового формата. Сейчас открыто 15 пунктов, один из них на солнечных батареях.

Работающие пункты приема вторсырья:
ул. Сахарова, у дома №111.
ул. Карла Маркса, у дома №7б.
ул. Дьяконова, у дома №20.
ул. Южное шоссе, у дома №22б.
Казанское шоссе, у дома №10к5.
ул. Коминтерна, у дома №6.
ул. Толбухина, напротив д.8
ул. Маковского, у дома №17в
ул.Иванова, у дома №14/1.
ул. Усилова, у дома №3/3а.

Также в Приокском районе на улице Голованова, в Нижегородском районе на ул. Лопатина, в Ленинском – на пл. Комсомольской, в Советском – на ул. Рокоссовского, в Канавинском около дома № 45 по ул. К. Маркса (микрорайон "Седьмое небо").

Каждый пункт ежемесячно собирает картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки. В перспективе все существующие пункты сбора вторсырья оснастят техникой для сбора батареек.

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