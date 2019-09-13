Литературный сад и площадка с атмосферой средневековой Руси могут появиться в Нижегородском кремле Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию перспективного развития Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара до 2026 года разработают за 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Начальная (максимальная) цена контракта - 14,9 млн рублей. Источник финансирования - областной бюджет.

Что включает концепция развития?

Концепция необходима для последующих проектных работ. Согласно документации, в числе прочего подрядчик должен будет определить функциональное зонирование, благоустройство территории, провести работы по озеленению, учесть социокультурные основания и архитектурный дизайн-код кремля. Причем у этой территории должен быть свой фирменный стиль.

Отдельно отмечено, что концепция должна предусматривать проект музейного квартала кремля с музеефикацией административных зданий.

Напомним, Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти с территории Нижегородского кремля.

Что нового может появиться в кремле?

Техническое задание закупки подразумевает появление на территория Нижегородского кремля ряда объектов:

- детской площадки для детей до 7 лет,

- зон для проведения фестивалей и ярмарок,

- литературного сада с цифровой библиотекой и читальным залом под открытым небом,

- тематической площадки для взрослых и подростков с имитацией атмосферы и быта средневековой Руси;

- сценической площадки для театральных представлений на 300-500 посадочных мест.

Также от подрядчика ожидают предложения по малым архитектурным формам (парковая мебель, лестницы, ограждения, урны, велопарковки и пр.) и арт-объектам (не менее 2 объектов).

Какие требования к концепции?

Перед разработчиком концепции развития Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара стоят следующие задачи:

- связать разнообразные по своей функции здания и сооружения единой ландшафтной средой, в сложившимся историческом ансамбле;

- создать общедоступное пространство, с зонированием для разных групп населения и размещением функций таким образом, чтобы сделать максимально комфортным пребывание всех посетителей на территории Кремля и Кремлевского бульвара;

- предусмотреть разнообразие сценариев использования территории для гостей и жителей Нижнего Новгорода;

- выделить знаковые видовые точки территории;

- реализовать удобные пешеходные пути между объектами, а так же разведение потоков отдыхающих и туристических групп;

- разработать архитектурные решения в существующей на территории Нижегородского кремля стилистике, с учетом особенностей визуального восприятия объекта, и сложившейся окружающей и проектируемой застройки.

- предусмотреть создание небольших тематических садов, при сохранении существующего зеленого фонда (розарий, сиреневый сад, сад цветущих кустарников и т.п.). Ассортимент растений должен быть разнообразным и учитывать климат региона.

Ранее сообщалось, что башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей.