Глеб Никитин считает, что с территории нижегородского кремля нужно убрать органы госвласти Политика

Глеб Никитин считает, что с территории нижегородского кремля нужно убрать органы госвласти Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что на территории Кремля Нижнего Новгорода не должны располагаться органы госвласти. Об этом глава региона сообщил агентству ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Сейчас в зданиях Кремля располагаются правительство региона, Законодательное собрание, администрация Нижнего Новгорода, городская Дума. Кроме того, в четвертом корпусе Кремля расположен арбитражный суд Волго-Вятского округа.

"Правительство Нижегородской области рассматривает возможность освобождения территории Нижегородского кремля от административных функций и размещения органов исполнительной власти", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что сейчас подготовлено несколько проектов по использованию существующих на территории Кремля зданий. Например, дом советом, где располагается администрация Нижнего Новгорода и Гордума, по мнению Глеба Никитина, модно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.

"Дом Советов - это один из лучших в стране памятников конструктивизма», - сказал губернатор, объясняя свое мнение по использованию этого здания.

Он также сообщил, что появление новых выставочных пространств позволит Нижегородскому художественному музею полноценно представить коллекцию русского художественного авангарда, в том числе произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой и других художников.

"Этот проект, как и все подобные, находится только в стадии рассмотрения, при принятии каких-либо решений в перспективе потребуется тщательное экспертное и общественное обсуждение", - сказал в заключении Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас существует проект реконструкции нижегородского Кремля. Посетивший в середине мая 2019 года Нижний Новгород Виталий Мутко, ознакомившись с этим проектом, сказал, что "это серьезная концепция».

Проект предполагает музеефикацию четырех башен Кремля, воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников Кремля.

Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер. Его планируют восстановить к 800-летию празднования Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году).

Кроме того, планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру Кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.

Федеральные власти выделят Нижегородской области 10 млрд рублей, которые регион направит, в том числе на реконструкцию объектов Кремля.