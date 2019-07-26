Башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о реставрационно-ремонтных работах на тесовых кровлях Ивановской, Часовой и Тайницкой башнях, ремонте лицевой поверхности кирпичной кладки стен и белокаменного декора Дмитровской башни, стен и пола проходной арки второго яруса Никольской башни и противоаварийных работах на арке прясла Белая-Зачатская.

Контракт будет заключен с ООО "Фрегат" как единственным участником закупки.

Напомним, проектную документацию по реставрации башен Нижегородского кремля разработают за 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Кремля и благоустройство территории этого объекта Нижний Новгород получит 10 млрд рублей из федерального бюджета. Все это произойдет в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

В частности, планируется создать музеи в четырех башнях Кремля, воссоздать исторические и тематические площадки, а также экспозиции военной техники на его территории.

Кроме того, планируется строительство образовательного центра в Верхних Печерах, реставрация 73 объектов культурного наследия, организация транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского – ул. Светлоярская, а также благоустройство парка "Приокский".