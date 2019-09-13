"Валдай" переходит на осеннее расписание Общество

"Валдай" переходит на осеннее расписание с 20 сентября 2019 года. Из-за уменьшения светового дня в Городец и Макарьево судно будет отправляться раньше, чем обычно.

По пятницам в Городец "Валдай 45Р" будет уходить в 15:00, обратно из Городца в Нижний Новгород – в 16:30.

По субботам рейс в Городец будет отправляться в 8:00 и в 13:20, обратно в Нижний Новгород – в 12:00 и 17:00

По воскресеньям в Макарьево "Валдай 54Р" будет уходить в 8:00 и 13:20, обратно в Нижний Новгород – в 11:30 и 17:00.

Напомним, что Билеты на "Валдай 45Р" до Городца и Макарьева можно приобрести on-line на сайте. Также билеты доступны в точках продаж:

- концертно-туристическое агентство "Ледаро": г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 29. График работы: 10:00–19:00 (будние дни).

- ДК "ГАЗ", касса №5: г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).

- ТРЦ "РИО", 3 этаж, Coral Travel: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 12. График работы: 10:00–19:00 (ежедневно).

Валдай отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь - не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет. Старт навигации судов на подводных крыльях был дан в начале августа.