Окруженный розами фонтан на пл.Горького в Нижнем Новгороде установят на средства облбюджета Общество

Фото: с сайта mf.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Окруженный розами фонтан на площади Горького в Нижнем Новгороде установят на средства областного бюджета. Этот проект победил в голосовании "ВАМ РЕШАТЬ" на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на оглашении результатов 16 сентября 2019 года.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что за проект реконструкции площади Горького проголосовали 5 785 нижегородцев.

(проект реконструкции площади Горького в Нижнем Новгороде, фото: с сайта mf.nnov.ru)

Ранее сообщалось, что доминантой реконструкции предлагается сделать фонтан в классическом стиле. Также повсюду планируется развести цветники с розами.

"В итоге сквер трансформируется в городской сад, место для неспешных прогулок", - говорится в проекте.

На реализацию проекта в 2020 году выделено 80 млн рублей.

"При формировании областного бюджета на реализацию проектов-победителей будет предусмотрена отдельная дотация. Обязательства органов местного самоуправления будут закреплены в соглашениях о предоставлении дотаций. Направить деньги на другие цели не получится. Непосредственная реализация начнется в 2020 году", - передает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области слова Глеба Никитина.

За что еще голосовали нижегородцы?

Вторым по значимости, по мнению жителей города, стал ремонт второго здания центра детского творчества Ленинского района. За этот проект проголосовали 4 708 человек.

В 2016 году центру детского творчества передали здание по адресу: ул.Паскаля, 9, которое требует комплексного капитального ремонта.

Как отмечается в проекте, помещения необходимы, в том числе, для создания кружков технического творчества и робототехники. Данные направления центр не реализует из-за отсутствия площадей для организации занятий.

(Второе здание ЦДТ Ленинского района, фото: с сайта mf.nnov.ru)

Несмотря на то, что на проекты в Нижнем Новгороде регион выделил 100 млн рублей, и 20 млн еще остались, здание ЦДТ Ленинского района в 2020 году отремонтировано не будет. Предположительная стоимость ремонта составит 70 млн рублей.

Эти деньги могут быть перераспределены между проектами, занявшими третье и четвертое места. Речь идет о строительстве фонтана на бульваре вдоль проспекта Гагарина (12,5 млн рублей) и ремонте пешеходных тротуаров из брусчатки и ступеней мемориального комплекса "Вечный огонь" в парке Славы Автозаводского района (6,3 млн рублей). Соответствующие рекомендации будут направлены главе администрации Нижнего Новгорода.

Какие изменения ждут другие города Нижегородской области?

Всего в проекте принимали участие 52 территории. Было представлено 205 различных проектов общей стоимостью 1,9 млрд рублей, 89 проектов победило.

Наиболее активно голосовали жители Большемурашкинского района (34% от всего населения), Навашинского (32%), Вознесенского и Тонкинского (по 30%).

(проект благоустройства набережной Волги в г.о. Сокольский, фото: с сайта mf.nnov.ru)

"В основном выбранные жителями проекты были направлены на улучшение жизни и решение насущных проблем. Люди голосовали за ремонт системы водоснабжения, дорог, монументов", - пояснила Ольга Сулима.

Финансирование также получат такие проекты как "Строительство лыжероллерной трассы в с.Арефино Вачского района", "Создание веревочного парка в Княгининском районе", "Благоустройство парка Сеченова и строительство музейно-выставочного комплекса", "Благоустройство старинного парка в с.Катунки в г.о. Чкаловск", "Благоустройство набережной Волги в г.о. Сокольский" и "Мини-стадион в Кстовском районе".

Что ждет проект в дальнейшем?

Ольга Сулима сообщила, что инициатива "ВАМ РЕШАТЬ" будет продолжена в 2021 и 2022 году. По ее словам, предоставленная регионам на реализацию проектов сумма, даже будет увеличена.

С 2021 года заявки на проекты будет приниматься не только от муниципалитетов, но и от нижегородцев. Как показала практика этого года, мнение власти в 20 районах не совпадает с мнением их жителей – люди проголосовали за те проекты, которые власти муниципалитетов подавали как наименее нужные.

Также в работе проекта возможно будет введено ряд ограничений. Например, деньги не будут направлены тем муниципалитетам, где количество голосовавших будет менее 10% жителей.

Отметим, что в этом году в голосовании участвовали 2,72% населения Нижнего Новгорода, 4,86% населения Балахны, 5,06% населения Кстова и 5,64% населения Бора.

Напомним, голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября. Проект инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Каждый муниципалитет мог предложить до пяти проектов. Сумма на всех - 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 тысяч — по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч человек — по 25 млн рублей, от 200 тысяч — по 40 млн рублей, более миллиона жителей — по 100 млн рублей.