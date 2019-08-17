Нижегородские муниципалитеты предложили 200 проектов, которые профинансирует бюджет региона Общество

Органы местного самоуправления районов и городских округов предложили 200 проектов для их финансирования из бюджета Нижегородской области по итогам голосования в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Каждый муниципалитет мог предложить до пяти проектов. Сумма на всех - 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 тысяч — по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч человек — по 25 млн рублей, от 200 тысяч — по 40 млн рублей, более миллиона жителей — по 100 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех нижегородцев принять участие в онлайн-голосовании и отметил, что представленные проекты направлены на улучшение качества жизни граждан и предусматривают решение вопросов местного значения.

"Основные направления в представленных проектах – это ремонт водопроводных сетей, благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт местных дорог, приведение в порядок мемориальных комплексов. Так, например, в Спасском районе предлагают выбрать между благоустройством сквера в п.Юбилейный, покупкой новых автобусов для пассажирских перевозок и ремонтом муниципального учреждения "Центр развития народных промыслов и туризма", а в г.Навашино администрация округа предложила ремонт существующих и строительство новых водопроводных сетей, а также модернизацию детского оздоровительно-образовательного центра на о. Свято", - сказал Глеб Никитин.



Губернатор обратил внимание, что после проведения экспертизы на соответствие устанавливаемым требованиям министерство финансов до конца августа 2019 года разместит информацию о проектах на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" (http://mf.nnov.ru:8025/). 1−15 сентября пройдет голосование за проекты. По его результатам будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020.