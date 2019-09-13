Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции Общество

Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Судом установлено, что в марте 2019 года двое 17- летних юношей по обоюдному согласию вступили в преступный сговор. Один из них позвонил с таксофона в дежурную часть территориального отдела полиции, и сообщил о заминировании здания полиции.

Затем друзья позвонили в ЦРБ и также сообщили ложные сведения о том, что здание больницы заминировано.

По решению суда одному из подростков назначили штраф 10 тысяч рублей, его приятелю - один год лишения свободы условно.

Напомним, недавно пьяный житель Пильнинкого района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.