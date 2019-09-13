Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2019 12:42  [181] Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода
18 сентября 2019 12:40  [55] Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции
18 сентября 2019 12:11  [78] "Единая Россия" в Нижнем Новгороде помогла установить пандус для подростка с ограниченными возможностями здоровья
18 сентября 2019 11:57  [110] Жители Нижегородской области переходят на прямые расчеты за электроэнергию
18 сентября 2019 11:55  [106] Нижегородские хирурги успешно удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак
18 сентября 2019 11:34  [93] Нижегородские депутаты поддержали организацию архива в производственных зданиях
18 сентября 2019 11:16  [112] Нижегородские депутаты поддержали передачу участка в мкрн "Юг" под новую школу
18 сентября 2019 10:46  [167] "С 18 сентября тепло начнет поступать в социальные учреждения Нижнего Новгорода, с 23 сентября – в жилые дома", - Владимир Панов
18 сентября 2019 10:24  [144] "Добрострой" достроит проблемные дома "ВВСК" в Нижнем Новгороде
17 сентября 2019 19:25  [328] Нижегородские власти создали региональный фонд защиты прав дольщиков
Общество

Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции

18 сентября 2019 12:40  [55] Общество

Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Судом установлено, что в марте 2019 года двое 17- летних юношей по обоюдному согласию вступили в преступный сговор. Один из них позвонил с таксофона в дежурную часть территориального отдела полиции, и сообщил о заминировании здания полиции.

Затем друзья позвонили в ЦРБ и также сообщили ложные сведения о том, что здание больницы заминировано.

По решению суда одному из подростков назначили штраф 10 тысяч рублей, его приятелю - один год лишения свободы условно.

Напомним, недавно пьяный житель Пильнинкого района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph