Нижегородское "Теплоэнерго" за сутки обеспечило теплом треть соцучреждений Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" по состоянию на 8 утра 19 сентября обеспечило теплом 243 учреждения социальной сферы Нижнего Новгорода, руководители которых подали соответствующие заявки. Всего к сетям компании подключено 686 социальных объектов. Теплоноситель получают свыше трети школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта в зоне ответственности предприятия.

Напомним, по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, Теплоэнерго начало подачу тепла в детские сады и школы города досрочно, с 18 сентября. Пуск тепла в социальных учреждения осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя.

"Учреждения социальной сферы находятся в зоне нашего пристального внимания. Уже в первый день мы обеспечили подачу теплоносителя более чем на треть объектов, работа продолжается непрерывно, чтобы тепло как можно скорее пришло в детские сады, школы, медицинские учреждения нашего города", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.



Отметим, что готовность своего жилого дома к отопительному сезону можно посмотреть на сайте АО "Теплоэнерго".