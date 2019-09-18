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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" за сутки обеспечило теплом треть соцучреждений

19 сентября 2019 10:46  [45] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" по состоянию на 8 утра 19 сентября обеспечило теплом 243 учреждения социальной сферы Нижнего Новгорода, руководители которых подали соответствующие заявки. Всего к сетям компании подключено 686 социальных объектов. Теплоноситель получают свыше трети школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта в зоне ответственности предприятия.

Напомним, по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, Теплоэнерго начало подачу тепла в детские сады и школы города досрочно, с 18 сентября. Пуск тепла в социальных учреждения осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя.

"Учреждения социальной сферы находятся в зоне нашего пристального внимания. Уже в первый день мы обеспечили подачу теплоносителя более чем на треть объектов, работа продолжается непрерывно, чтобы тепло как можно скорее пришло в детские сады, школы, медицинские учреждения нашего города", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Отметим, что готовность своего жилого дома к отопительному сезону можно посмотреть на сайте АО "Теплоэнерго".

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