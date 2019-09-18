Публичные слушания по земельному участку около нижегородского стадиона пройдут 7 октября Общество

Публичные слушания по земельному участку около нижегородского стадиона пройдут 7 октября 2019 года. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, слушания продут по проекту приказа департамента градостроительной деятельности Нижегородской области для разрешения ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" провести отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская.

Кадастровый номер участка 52:18:0000000:14455. Согласно кадастровой карте Нижегородской области, территория под этим номером находится между стадионом и собором Александра Невского.

Слушания пройдут 7 октября в 18:00 в здании администрации Канавинского района (ул.Октябрьской Революции, 27).

Ранее департамент градостроительной деятельности области отвел 68,4 тысяч кв.метров под Ледовый дворец на Стрелке.

Разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.

Инвестиции в Ледовый Дворец составят 6 млрд рублей.