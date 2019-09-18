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Бизнес

"Красное Сормово" построило второе из 11 судов по очередному контракту с ГТЛК

19 сентября 2019 16:32  [27] Бизнес
Сухогруз проекта RSD59

Сухогруз проекта RSD59

Фото: Архивное фото пресс-службы завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил второе из 11, предусмотренных очередным контрактом с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского завода.

Двухсторонний контракт на строительство данной серии судов стороны подписали в марте 2019 года. По условиям контракта, "Красное Сормово" построит первые три сухогруза до конца 2019 года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года.

Первое судно данной серии нижегородский завод построил в начале августа 2019 года. Сухогруз получил название "Пола Харита". Спуск на воду второго судна состоится 20 сентября.

Напомним, что у "Красного Сормова" и ГТЛК есть предварительная договоренность о строительстве еще 11 сухогрузов RSD59. В настоящее время стороны подписали опцион на заключение договоров по строительству данных сухогрузов. Теперь в отношении каждого судна будет заключен отдельный договор.

Соответствующий двусторонний контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

Напомним, что нижегородская судоверфь сейчас ведет строительство еще четырех сухогрузов RSD59 по заказу ГТЛК, где получателем судов выступает "Пола Райз" из Санкт-Петербурга. Строительство первого судна этой серии завершилось 22 февраля текущего года, завершить контракт планируется примерно в конце июня.

Строительство еще пяти сухогрузов RSD59 по заказу ГТЛК "Красное Сормово" завершило в октябре прошлого года.

СПРАВКА:
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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