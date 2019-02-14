Последние новости рубрики Бизнес
24 февраля 2019 10:08  [151] "НМЖК" представил проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода
22 февраля 2019 17:13  [695] "Предприятия – участники "Эффективной губернии" почти втрое увеличили объем заказов", - Глеб Никитин
22 февраля 2019 15:07  [805] "Красное Сормово" планирует завершить контракт на строительство четырех судов для "Пола Райз" в конце июня
22 февраля 2019 13:06  [760] БЦР Моторс предлагает нижегородцам автомобили LADA по ценам 2018 года
21 февраля 2019 16:23  [956] Альфа-Банк в 2018 году увеличил выдачу кредитов МСБ в 2 раза - до 90 млрд рублей
21 февраля 2019 16:22  [821] Нижегородские предприниматели с помощью господдержки в 2018 году получили кредиты на 1 млрд рублей
21 февраля 2019 12:52  [1448] "Красное Сормово" построило первый из предусмотренных очередным контрактом сухогрузов для "Пола Райз"
21 февраля 2019 10:05  [749] ИП из Нижегородской области могут запретить перевозить детей по требованию прокуратуры
20 февраля 2019 14:07  [459] Банку "Ассоциация" продлили аккредитацию для льготного кредитования МСП
20 февраля 2019 11:29  [678] "Квартстрой-НН" признан банкротом по иску "Теплоэнерго"
Бизнес

"Красное Сормово" планирует завершить контракт на строительство четырех судов для "Пола Райз" в конце июня

22 февраля 2019 15:07  [805] Бизнес
Сухогруз Идель 1

Сухогруз Идель 1

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский завод "Красное Сормово" планирует завершить очередной контракт на строительство четырех судов для "Пола Райз" из Санкт-Петербурга в конце июня текущего года. Об этом сообщил журналистам главный технолог завода "Красное Сормово" Вячеслав Крылов во время спуска на воду перового из предусмотренных контрактом сухогруза «Идель 1".

Вячеслав Крылов пояснил, что спуск на воду сухогруза "Идель 2" запланирован на конец марта - начало апреля, "Идель 3" - на май, а "Идель 4" - на конец июня.

Напомним, что "Красное Сормово" сегодня спустило на воду первый из предусмотренных очередным контрактом сухогрузов для "Пола Райз", которое выступает получателем судов, а "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) — заказчиком. Контракт подписан 22 ноября 2018 года.

Первое судно после ходовых испытаний, которые продлятся неделю, а 30 апреля сухогруз отправят заказчику.

СПРАВКА:
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и грузов категории "В".

Районы плавания: морские районы с высотой волны 3%, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, а также внутренние водные пути России.

Это не первый контракт "Красного Сормова" с "Пола Райз". Ранее нижегородский завод уже осуществлял строительство сухогрузов проекта RSD59 для этой компании по лизинговой схеме. Заказчиком судов выступала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Напомним, что предыдущий контракт с "Пола Райз" на строительство сухогрузов RSD59 завод "Красное Сормово" завершил в середине октября 2018 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph