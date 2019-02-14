"Красное Сормово" планирует завершить контракт на строительство четырех судов для "Пола Райз" в конце июня Бизнес

Сухогруз Идель 1 Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский завод "Красное Сормово" планирует завершить очередной контракт на строительство четырех судов для "Пола Райз" из Санкт-Петербурга в конце июня текущего года. Об этом сообщил журналистам главный технолог завода "Красное Сормово" Вячеслав Крылов во время спуска на воду перового из предусмотренных контрактом сухогруза «Идель 1".

Вячеслав Крылов пояснил, что спуск на воду сухогруза "Идель 2" запланирован на конец марта - начало апреля, "Идель 3" - на май, а "Идель 4" - на конец июня.

Напомним, что "Красное Сормово" сегодня спустило на воду первый из предусмотренных очередным контрактом сухогрузов для "Пола Райз", которое выступает получателем судов, а "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) — заказчиком. Контракт подписан 22 ноября 2018 года.

Первое судно после ходовых испытаний, которые продлятся неделю, а 30 апреля сухогруз отправят заказчику.

СПРАВКА:

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и грузов категории "В".

Районы плавания: морские районы с высотой волны 3%, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, а также внутренние водные пути России.

Это не первый контракт "Красного Сормова" с "Пола Райз". Ранее нижегородский завод уже осуществлял строительство сухогрузов проекта RSD59 для этой компании по лизинговой схеме. Заказчиком судов выступала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Напомним, что предыдущий контракт с "Пола Райз" на строительство сухогрузов RSD59 завод "Красное Сормово" завершил в середине октября 2018 года.