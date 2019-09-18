Последние новости рубрики Происшествия
20 сентября 2019 09:52  [112] СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация"
20 сентября 2019 09:34  [70] Житель Володарска до смерти избил своего знакомого
20 сентября 2019 09:22  [116] Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде
19 сентября 2019 17:15  [301] Вагон грузового состава сошел с рельсов на Московском шоссе
19 сентября 2019 15:14  [196] Пять человек пострадали при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева
19 сентября 2019 13:02  [431] Подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам"
19 сентября 2019 09:48  [376] Многодетная мать из Нижегородской области оставила детей без присмотра и была приговорена к обязательным работам
19 сентября 2019 09:17  [261] СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в гаражах Ленинского района
18 сентября 2019 14:41  [211] Сотрудник очистных сооружений Дзержинского водоканала получил тяжелые травмы
18 сентября 2019 13:03  [604] Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в тройном ДТП под Дзержинском
Происшествия

СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация"

20 сентября 2019 09:52  [112] Происшествия

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО коммерческий Банк "Ассоциация".

По версии следствия неустановленные лица из числа руководства указанного кредитного учреждения, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце июля этого года Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе поясняли, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. После этого государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начала выплачивать деньги вкладчикам.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph