СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация" Происшествия

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО коммерческий Банк "Ассоциация".

По версии следствия неустановленные лица из числа руководства указанного кредитного учреждения, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце июля этого года Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе поясняли, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. После этого государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начала выплачивать деньги вкладчикам.