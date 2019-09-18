Арбитражный суд не поддержал требования Росприроднадзора к дзержинскому ООО "Экокуб" Бизнес

Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение оставить без удовлетворения требования Департамента Росприроднадзора по ПФО о привлечении ООО "Экокуб" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Напомним, тревогу по поводу деятельности данного предприятия в мае текущего года забили представители общественности Дзержинска, которые заявляли о том, что по адресу Речное шоссе д.2 осуществляется незаконная деятельность по обращению с опасными химическими отходами, которые в дальнейшем сливаются в систему городской канализации.

Специалистами Росприроднадзора на основании поступившей жалобы было возбуждено административное расследование. Установлено, что ООО "Экокуб" с использованием химических веществ осуществляло очистку и мойку загрязненной б/у тары - бочек пластмассовых и металлических, кубитейнеров и еврокубов.

Образующиеся отходы временно хранились в емкости-накопителе и в дальнейшем, согласно объяснениям руководства предприятия, передавались на утилизацию специализированным организациям.

Анализ проб отходов от мойки загрязненной тары показал, что они относятся III классу опасности.

При этом лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности у ООО "Экокуб" отсутствует, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

На этом основании Департамент обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием о привлечении ООО "Экокуб" к административной ответственности. Однако суд состава правонарушения в деятельности предприятия не обнаружил и в удовлетворении заявленных требований отказал. Таким образом, предприятие оказалось освобождено от какой-либо ответственности, а значит может и дальше осуществлять свою деятельность в прежнем режиме в ущерб экологии Дзержинска.

Департамент Росприроднадзора по ПФО с принятым решение категорически не согласен. В настоящее время в вышестоящую судебную инстанцию подана апелляция. Департамент намерен добиваться привлечения ООО "Экокуб" к ответственности за нарушения природоохранного законодательства.