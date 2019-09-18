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Бизнес

АПЗ принял участие в международной выставке в Казахстане

20 сентября 2019 14:32  [81] Бизнес

Фото: Михаил Сурнин

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" принял участие в XXII международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции Aquatherm Almaty-2019, прошедшей в столице Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Более 170 компаний-экспонентов из 20 стран мира приняли участие в форуме, посвященном инновационным разработкам в водной индустрии.

Для АО "АПЗ" это уже седьмая выставка на казахской земле. В прошлом году демонстрация продукции предприятия проходила совместно с компанией "Смартико" (Москва) – разработчиком системы диспетчеризации на основе LoRaWan-технологии, которая использует в качестве базовых расходомеров продукцию АПЗ. Этот формат оказался перспективным и способствовал развитию новых партнерских отношений в среднеазиатском регионе.

Особенность экспозиции АПЗ этого года – участие дилеров предприятия, занимающихся реализацией в Казахстане теплосчетчиков (ИП Мустафин Б.К.) и счетчиков воды (компания "Алматерм"). В центре внимания посетителей были водомеры – как простые механические, так и адаптированные под оснащение интегрированным радиомодулем для использования в беспроводной системе диспетчеризации, а также бытовой счетчик газа СГБЭ.

В июле-августе в Казахстан предприятием отправлена крупная партия ТС-11 в рамках проекта по оснащению бюджетных учреждений г.Нур-Султана общедомовыми теплосчетчиками.

На форуме прошли семинары, посвященные новым технологиям, связанным с системами диспетчеризации показаний приборов учета энергоресурсов.

"Выставка является центральным событием в регионе. Основной экспортный потенциал нашего предприятия направлен в страны Средней Азии. Объемы экспорта, которые наблюдаются за последние годы, лишь подтверждают правильность выбранной нами стратегии по продвижению продукции в странах СНГ. Участие в выставке позволило закрепить статус предприятия как одного из лидеров рынка приборов учета энергоресурсов в регионе", - отметил начальник отдела продаж Михаил Сурнин.

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