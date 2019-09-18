"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны восстановить к весне Культура и отдых

"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны восстановить к весне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Разрешение на проведение работ выдано владельцу на срок до 15 марта 2020 года.

Напомним, новое строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее сообщалось, что нижегородские градозащитники выражают опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". Однако в УГО ОКН заверили, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. Объемно-пространственная и объемно-планировочная структура объекта сохраняется. При воссоздании здания будут использованы ранее демонтированные и отреставрированные исторические элементы.