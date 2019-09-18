При воссоздании "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде будут использованы демонтированные исторические элементы, - УГО ОКН Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

При воссоздании особняка Троицкого ("Шахматный дом", ул. Пискунова,35) в Нижнем Новгороде будут использованы ранее демонтированные и отреставрированные исторические элементы. В этом НИА "Нижний Новгород" уверили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН).

По данной информации, все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. Объемно-пространственная и объемно-планировочная структура объекта сохраняется.

Кроме того, "Шахматный дом" сохранит деревянные панели, балясины, перила главной лестницы, входную дверь в форме подковы; подлинные межкомнатные двери из массива; элементы лепного декора главной лестницы и зала первого этажа, большая часть облицовки печи вестибюля; венчающие декоративные элементы пилонов в виде авгуров.

(демонтированные авгуры,фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова)

Также будут воссозданы, утерянные в ходе эксплуатации здания в советское время элементы фасада и оконных заполнений.

Злая карикатура на особняк Троицкого

Между тем нижегородские градозащитники бьют тревогу. Строительство идет полным ходом, а здание все меньше и меньше напоминает "Дом с авгурами".

Напомним, что в начале июля на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого", который был разрушен до фундамента в ходе реставрации в апреле 2019 года, началось новое строительство. Это при том, что 1 июля региональное управление госохранкультуры выдало запрет на проведение всех видов работ по воссозданию здания. Вопросы были к проекту реставрации.

По результатам проверки 9 июля и.о.руководителя управления охраны ОКН Игорем Петровым собственнику было выдано повторное предписание.

(фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова)

Однако уже 22 июля владельцу особняка разрешили продолжить строительные работы. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

"Вот все горожане это видят. Не только я. Новое строение получается выше старого, больше, чем на метр, если сейчас на него смонтировать авгуров. В общем, "фарш невозможно провернуть назад… и мясо из котлет не восстановишь", - отмечает на своей странице в соцсети Facebook градозащитница Анна Давыдова.

"На месте памятника неизменно и неизбежно вырастает не просто дешевое подражание, а пародия, злая карикатура на стоявший здесь еще недавно объект", - предрекает другой градозащитник Станислав Дмитриевский.

"Шахматный дом" стал выше для сохранения исторических пропорций

Сейчас в УГО ОКН напомнили, что инженерное обследование здания в 2014 году признало техническое состояние строительных конструкций здания недопустимым. Часть "Шахматного дома" находилась в аварийном состоянии, поэтому такие меры были необходимы - аварийные конструкции разобраны и будут заменены на новые, из современных материалов.

Касательно высоты здания: в управлении отметили, что толщина слоя позднего наслоения грунта и дорожного покрытия составила 0,45 – 0,55 м. Из-за этого нулевая отметка была повышена. Это было сделано с целью возвращения объекту исторических пропорций, которые были на период его возведения.

Также в УГО ОКН агентству пояснили, что за время существования "Дома с авгурами" площадка главного входа в здание осела и находилась ниже отметки тротуара. Из-за этого входная дверь в виде подковы постоянно мокла. По проекту она должна находиться на три ступени выше.

Нижегородцы также могут оценить изменения.

фото: из соцсети Facebook, Кирилл Пернаткин)