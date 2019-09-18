При воссоздании "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде будут использованы демонтированные исторические элементы, - УГО ОКН

При воссоздании особняка Троицкого ("Шахматный дом", ул. Пискунова,35) в Нижнем Новгороде будут использованы ранее демонтированные и отреставрированные исторические элементы. В этом НИА "Нижний Новгород" уверили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН).
По данной информации, все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. Объемно-пространственная и объемно-планировочная структура объекта сохраняется.
Кроме того, "Шахматный дом" сохранит деревянные панели, балясины, перила главной лестницы, входную дверь в форме подковы; подлинные межкомнатные двери из массива; элементы лепного декора главной лестницы и зала первого этажа, большая часть облицовки печи вестибюля; венчающие декоративные элементы пилонов в виде авгуров.
Также будут воссозданы, утерянные в ходе эксплуатации здания в советское время элементы фасада и оконных заполнений.
Злая карикатура на особняк Троицкого
Между тем нижегородские градозащитники бьют тревогу. Строительство идет полным ходом, а здание все меньше и меньше напоминает "Дом с авгурами".
Напомним, что в начале июля на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого", который был разрушен до фундамента в ходе реставрации в апреле 2019 года, началось новое строительство. Это при том, что 1 июля региональное управление госохранкультуры выдало запрет на проведение всех видов работ по воссозданию здания. Вопросы были к проекту реставрации.
По результатам проверки 9 июля и.о.руководителя управления охраны ОКН Игорем Петровым собственнику было выдано повторное предписание.
Однако уже 22 июля владельцу особняка разрешили продолжить строительные работы. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
"Вот все горожане это видят. Не только я. Новое строение получается выше старого, больше, чем на метр, если сейчас на него смонтировать авгуров. В общем, "фарш невозможно провернуть назад… и мясо из котлет не восстановишь", - отмечает на своей странице в соцсети Facebook градозащитница Анна Давыдова.
"На месте памятника неизменно и неизбежно вырастает не просто дешевое подражание, а пародия, злая карикатура на стоявший здесь еще недавно объект", - предрекает другой градозащитник Станислав Дмитриевский.
"Шахматный дом" стал выше для сохранения исторических пропорций
Сейчас в УГО ОКН напомнили, что инженерное обследование здания в 2014 году признало техническое состояние строительных конструкций здания недопустимым. Часть "Шахматного дома" находилась в аварийном состоянии, поэтому такие меры были необходимы - аварийные конструкции разобраны и будут заменены на новые, из современных материалов.
Касательно высоты здания: в управлении отметили, что толщина слоя позднего наслоения грунта и дорожного покрытия составила 0,45 – 0,55 м. Из-за этого нулевая отметка была повышена. Это было сделано с целью возвращения объекту исторических пропорций, которые были на период его возведения.
Также в УГО ОКН агентству пояснили, что за время существования "Дома с авгурами" площадка главного входа в здание осела и находилась ниже отметки тротуара. Из-за этого входная дверь в виде подковы постоянно мокла. По проекту она должна находиться на три ступени выше.
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