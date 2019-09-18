Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает УК грамотно осуществлять действия по подключению отопления в жилые дома Общество

В соответствии с распоряжениями глав местного самоуправления, 23 сентября в Дзержинске и Кстове стартовал отопительный сезон. Дзержинские и Кстовские тепловые сети осуществляют подачу тепла в многоквартирные дома по заявкам управляющих организаций.

В связи с этим Нижегородский филиал "Т Плюс" напоминает, что для обеспечения нормативного нагрева приборов отопления (радиаторы) в квартирах при подключении отопления внутридомовая система теплоснабжения должна быть предварительно полностью освобождена от содержащегося в межотопительный период в данных приборах воздуха и заполнена теплоносителем.

Постановка жилых домов на циркуляцию без предварительного удаления воздуха из внутридомовой системы приводит к попаданию воздуха во внутриквартальные трубопроводы и как правило к нарушению нормальной работы всей системы отопления в целом. Особенно при этом страдают высокоэтажные дома, которые по своей сути становятся естественными воздухосборниками. В результате время фактической подачи тепла в квартиры горожан неоправданно затягивается, что делает пребывание в них в условиях наступивших холодов некомфортным.

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает руководство домоуправляющих организаций повсеместно обеспечивать грамотные действия ремонтного персонала при подключении тепла в многоэтажных домах города.

В свою очередь просим жителей квартир на верхних этажах, в которых расположена предназначенная для стравливания воздуха из внутридомовых систем отопления арматура, обеспечивать своевременный доступ к ним ремонтного персонала. Это необходимо для того, чтобы вовремя обеспечить тепло в домах, в том числе и в ваших квартирах.