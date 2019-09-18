Новый полнокупольный фильм "Фантом вселенной" покажут в нижегородском планетарии в октябре

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Новый полнокупольный фильм "Фантом вселенной. В поисках темной материи" покажут в Нижегородском планетарии им.Гречко в октябре. Об этом сообщается на сайте планетария.
"Роль темной материи в формировании галактик и даже нас самих, ее влияние на движения звезд и галактик – в захватывающем путешествии сквозь пространство и время. Какие эксперименты проводятся в подземных научных лабораториях, в Европейском центре ядерных исследований и почему учёные со всего мира объединились, чтобы "выследить" компоненты тёмной материи?", - говорится о сюжете фильма.
Программа охватывает исследования темной материи от возникновения во время Большого взрыва до открытий, возможных благодаря Большому адронному коллайдеру.
Над фильмом работали сотрудники Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, университета Техаса в Арлингтоне, университета штата Мичиган (США), а также института физики элементарных частиц Валенсии (Испания).
Отмечается, что в 2017 году фильм был удостоен награды Международного фестиваля полнокупольных фильмов за выдающееся инновационное производство.
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