Новый полнокупольный фильм "Фантом вселенной" покажут в нижегородском планетарии в октябре Культура и отдых

Фото: с сайта планетария

Новый полнокупольный фильм "Фантом вселенной. В поисках темной материи" покажут в Нижегородском планетарии им.Гречко в октябре. Об этом сообщается на сайте планетария.

"Роль темной материи в формировании галактик и даже нас самих, ее влияние на движения звезд и галактик – в захватывающем путешествии сквозь пространство и время. Какие эксперименты проводятся в подземных научных лабораториях, в Европейском центре ядерных исследований и почему учёные со всего мира объединились, чтобы "выследить" компоненты тёмной материи?", - говорится о сюжете фильма.

Программа охватывает исследования темной материи от возникновения во время Большого взрыва до открытий, возможных благодаря Большому адронному коллайдеру.

Над фильмом работали сотрудники Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, университета Техаса в Арлингтоне, университета штата Мичиган (США), а также института физики элементарных частиц Валенсии (Испания).

Отмечается, что в 2017 году фильм был удостоен награды Международного фестиваля полнокупольных фильмов за выдающееся инновационное производство.

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