Администрация Дзержинска призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экокарту Общество

Фото: "Зелёный патруль"

Администрация Дзержинска призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экологическую карту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2019 года.

В начале сентября глава города Иван Носков в рамках реализации проекта "Умный город" поручил подготовить интерактивную экологическую карту городского округа. По задумке разработчиков жители предоставляют подробную информацию о местах незаконного складирования мусора, стихийных свалках в лесах, местах сброса отходов. Поступающие заявки заносятся в базу данных с привязкой к интерактивной карте города. Далее информация передается сотрудникам профильного управления администрации города. Они выезжают на место, устанавливают виновников и организуют устранение стихийных свалок.

Жители Дзержинска с первого дня активно включились в совместную работу: получено 26 заявок. Все места размещения отходов оперативно осмотрены сотрудниками управления экологии и лесного хозяйства. Большинство из них включены в реестр ликвидации свалок.

По результатам осмотров стихийных свалок установлено, что промышленных отходов на них нет, только коммунальные.

Несколько свалок находятся в гаражных массивах (ГСК "Новомосковский-4", гаражи около проспекта Ленина, улицы Пушкинской). Виновники их возникновения – собственники гаражей, складирующие мусор на своей территории. В министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области направлена информация о проведении проверки гаражных кооперативов. Проведена работа с председателями кооперативов и собственниками гаражей. Свалки внесены в реестр.

Несколько свалок зарегистрированы в лесных массивах на территории округа (вдоль Чернореченской объездной дороги, на проспекте Ленинского Комсомола, около поселка Петряевка). Чтобы пресечь дальнейшее появление подобных свалок, решено въезд на территоррию закрыть и организовать патрулирование. Рассматривается возможность установки фотоловушек.

Жители Дзержинска могут оставить заявку двумя способами: через электронную форму или прислать на электронную почту svalka313@yandex.ru.

Напомним, летом экологи обнаружили очередную свалку ртутных ламп в Дзержинске.