Куда звонить: в Нижнем Новгороде стартовала "горячая линия" по пуску тепла Общество

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры запускает горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ведомстве.

Линия будет работать с 25 сентября по 8 октября 2019 года в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

Звонки принимаются по телефону: 439-00-40. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.

В департаменте отметили, что в районах города также работают горячие линии. Нижегородцы могут обратить в районные администрации, ДУКи и ресурсоснабжающие организации.

№ РАЙОН ОРГАНИЗАЦИЯ (ФИО ответственного за работу линии, контактный телефон) ТЕЛЕФОН «горячей» линии РЕЖИМ работы горячей линии 1. АВТОЗАВОДСКИЙ Администрация района 293 50 23 293 25 06 293 50 24 Пн-чт. С 9:00 до 18:00 Пт. С 9:00 до 17:00 В будни с 18:00 до 9:00, Вых. круглосуточно ООО "Наш Дом" 295-73-56 295-76-93 293-54-99 293-41-14 ЦДДС (круглосуточно) Пн-чт с 9:00 до 17:00 Пт. С 8:00 до 16:00 Обед с 12:00 до 12:48 Аварийно-восстановительная служба -круглосуточно 2. КАНАВИНСКИЙ Администрация района 246 20 53 246 14 29 Пн-чт. С 9:00 до 18:00 пт. С 9:00 до 17:00 Будни с 18:00 до 9:00 Вых. круглосуточно АО "ДК Канавинского района" 268 10 00 Пн.-чт. С 8:00 до 17:00 пт. С 8 :00 до 16:00 3. ЛЕНИНСКИЙ Администрация района 258 07 50 круглосуточно ОАО "ДК Ленинского района" 415 45 07 Пн.-чт. С 8:00 до 17:00 пт. С 8:00 до 16:00 4. МОСКОВСКИЙ Администрация района 270-35-01 270 -16-80 270-47-78 Круглосуточно Пн-пт с 8:30 до 12:00 и с 12:48 до 17:00 Пн-пт с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00, пн-чт с 12:48 до 18:00, пт с 12:48 до 17:00 АО "ДК Московского района" 268 10 00 круглосуточно ООО "УК Бурнаковская" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00 ООО "УК Левинка" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00 5. НИЖЕГОРОДСКИЙ Администрация района 433-23-20 433 87 10 С 9.00 до 18.00 круглосуточно АО "ДК Нижегородского района" 268 10 00 круглосуточно 6. ПРИОКСКИЙ Администрация района 465-58-73 Пн-Вс Круглосуточно АО "ДК Приокского района" 268 10 00 круглосуточно ООО УК "Цветы" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00 ООО УК "Дубенки" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00 ООО УК "Первоцветная" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00 7. СОВЕТСКИЙ Администрация района 417-12-53 417 25 01 Пн-чт с 9.00 до 18.00 Пт с 9.00 до 17.00 Выходные дни АО "ДК Советского района" 268 10 00 круглосуточно 8. СОРМОВСКИЙ Администрация района 222 02 91 222 34 96 Пн.-чт. С 9.00 до 18.00 пт. С 9.00 до 17.00 круглосуточно ООО УК "Осинки" 282 25 74 круглосуточно ООО "УК Культуры"

ООО УК "Исполкома"

ООО УК "На Зайцева"

ООО УК "Седьмой микрорайон"

ООО УК "Парковое озеро"

ООО УК "Светлоярская"

ООО "УК Телеграфная"

ООО УК "Народная"

ООО УК "Володарский"

ООО "ДК Сормово"

ООО УК "Дарьино"

ООО УК "Кооперативная"

ООО УК "Каравеллам

ООО УК "Коминтерна"

ООО "ДК Корабли" 282-14-27 Будни с 8:00 до 19:00 Вых. с 8:00 до 15:00

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Теплоэнерго» 277-91-31 круглосуточно ООО «Нижновтеплоэнерго» 422-26-33 432-19-49 с Пн-Пт с 8.00 до 17.00 Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго» 419-14-40 Круглосуточно ООО «Генерация Тепла» 243 01 93 Круглосуточно ООО «Теплосети» 295-84-66 диспетчер АДС круглосуточно

Отопительный сезон

Напомним, отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода. По состоянию на 8 утра 24 сентября 2019 года теплоснабжением обеспечено 4303 из 7755 многоквартирных домов.

Как рассказали специалисты, запущены 100% городских котельных, которые подают тепло в каждую вторую квартиру.

"Первыми теплоноситель стали получать социальные учреждения. На сегодняшний момент 93% нижегородских школ и 91% детских садов полностью обеспечены теплом. Лидерами по пуску тепла стали Сормовский, Советский, Приокский и Нижегородский районы, которые обеспечили начало отопительного сезона без замечаний во всех школах и детских садах. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления", - пояснили в городском департаменте жилья.

Отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября.