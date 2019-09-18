Куда звонить: в Нижнем Новгороде стартовала "горячая линия" по пуску тепла

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры запускает горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ведомстве.
Линия будет работать с 25 сентября по 8 октября 2019 года в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.
Звонки принимаются по телефону: 439-00-40. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.
В департаменте отметили, что в районах города также работают горячие линии. Нижегородцы могут обратить в районные администрации, ДУКи и ресурсоснабжающие организации.
|
№
|
РАЙОН
|
ОРГАНИЗАЦИЯ (ФИО ответственного за работу линии, контактный телефон)
|
ТЕЛЕФОН «горячей» линии
|
РЕЖИМ работы горячей линии
|
1.
|
АВТОЗАВОДСКИЙ
|
Администрация района
|
293 50 23
293 25 06
293 50 24
|
Пн-чт. С 9:00 до 18:00
Пт. С 9:00 до 17:00
В будни с 18:00 до 9:00, Вых. круглосуточно
|
ООО "Наш Дом"
|
295-73-56
295-76-93
293-54-99293-41-14
|
ЦДДС (круглосуточно)
Пн-чт с 9:00 до 17:00
Пт. С 8:00 до 16:00
Обед с 12:00 до 12:48
Аварийно-восстановительная служба -круглосуточно
|
2.
|
КАНАВИНСКИЙ
|
Администрация района
|
246 20 53
246 14 29
|
Пн-чт. С 9:00 до 18:00 пт. С 9:00 до 17:00
Будни с 18:00 до 9:00
Вых. круглосуточно
|АО "ДК Канавинского района"
|268 10 00
|Пн.-чт. С 8:00 до 17:00 пт. С 8 :00 до 16:00
|
3.
|
ЛЕНИНСКИЙ
|
Администрация района
|
258 07 50
|
круглосуточно
|ОАО "ДК Ленинского района"
|415 45 07
|Пн.-чт. С 8:00 до 17:00 пт. С 8:00 до 16:00
|
4.
|
МОСКОВСКИЙ
|
Администрация района
|
270-35-01
270 -16-80
270-47-78
|
Круглосуточно
Пн-пт с 8:30 до 12:00 и с 12:48 до 17:00
Пн-пт с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00, пн-чт с 12:48 до 18:00, пт с 12:48 до 17:00
|АО "ДК Московского района"
|268 10 00
|круглосуточно
|ООО "УК Бурнаковская"
|
282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00Вых. с 8:00 до 15:00
|ООО "УК Левинка"
|282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00Вых. с 8:00 до 15:00
|
5.
|
НИЖЕГОРОДСКИЙ
|
Администрация района
|
433-23-20
433 87 10
|
С 9.00 до 18.00
круглосуточно
|АО "ДК Нижегородского района"
|268 10 00
|круглосуточно
|
6.
|
ПРИОКСКИЙ
|
Администрация района
|
465-58-73
|
Пн-Вс Круглосуточно
|АО "ДК Приокского района"
|268 10 00
|круглосуточно
|ООО УК "Цветы"
|282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00Вых. с 8:00 до 15:00
|ООО УК "Дубенки"
|282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00Вых. с 8:00 до 15:00
|ООО УК "Первоцветная"
|282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00Вых. с 8:00 до 15:00
|
7.
|
СОВЕТСКИЙ
|
Администрация района
|
417-12-53
417 25 01
|
Пн-чт с 9.00 до 18.00
Пт с 9.00 до 17.00
Выходные дни
|АО "ДК Советского района"
|268 10 00
|круглосуточно
|
8.
|
СОРМОВСКИЙ
|
Администрация района
|
222 02 91
222 34 96
|
Пн.-чт. С 9.00 до 18.00
пт. С 9.00 до 17.00
круглосуточно
|ООО УК "Осинки"
|282 25 74
|круглосуточно
|
ООО "УК Культуры"
|282-14-27
|
Будни с 8:00 до 19:00
Вых. с 8:00 до 15:00
|
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
|
|
|
|
|
ОАО «Теплоэнерго»
|
277-91-31
|
круглосуточно
|
|
ООО «Нижновтеплоэнерго»
|
422-26-33
432-19-49
|
с Пн-Пт с 8.00 до 17.00
|
|
Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго»
|
419-14-40
|
Круглосуточно
|
|
ООО «Генерация Тепла»
|
243 01 93
|
Круглосуточно
|
|
ООО «Теплосети»
|
295-84-66 диспетчер АДС
|
круглосуточно
Отопительный сезон
Напомним, отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода. По состоянию на 8 утра 24 сентября 2019 года теплоснабжением обеспечено 4303 из 7755 многоквартирных домов.
Как рассказали специалисты, запущены 100% городских котельных, которые подают тепло в каждую вторую квартиру.
"Первыми теплоноситель стали получать социальные учреждения. На сегодняшний момент 93% нижегородских школ и 91% детских садов полностью обеспечены теплом. Лидерами по пуску тепла стали Сормовский, Советский, Приокский и Нижегородский районы, которые обеспечили начало отопительного сезона без замечаний во всех школах и детских садах. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления", - пояснили в городском департаменте жилья.
Отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября.
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