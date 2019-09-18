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Общество

Сотрудник колонии Варнавинского района пойдет по суд за передачу осужденным мобильных телефонов

25 сентября 2019 09:44  [63] Общество

Сотрудник колонии Варнавинского района пойдет по суд за передачу осужденным мобильных телефонов. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 сентября 2019 года, утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего бывшего сотрудника одной из исправительных колоний, имеющего офицерское звание. Он обвиняется по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия в период с апреля 2018 по март 2019 года за пронос на территорию колонии мобильных телефонов для осуждённого он получил от заинтересованных лиц, действовавших в интересах заключенного, 31 тысячу рублей, деньги были ему перечислены на счет в банке через киви-кошелек. Следует отметить, что 4 телефона недобросовестный сотрудник пронес в 2018 году, а 3 телефона пытался пронести в 2019 году.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности руководства и медперсонала двух следственных изоляторов, где более 30 заключенных с ВИЧ-инфекцией оставили без лекарств.

К примеру, в Тоншаевском районе сотрудники ИК-12 допустили сброс сточных вод в землю, за что их привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

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