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Общество

Исправительная колония Нижегородской области сбрасывала сточные воды в землю

05 сентября 2019 14:35  [38] Общество

Исправительная колония (ИК) Нижегородской области сбрасывала сточные воды в землю. Как сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО, ИК-12 Тоншаевского района привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

В ходе проверки установлено, что на территории ИК образуются сточные воды, которые посредством системы канализации, расположенной на территории колонии, отводятся за её пределы и далее без очистки сбрасываются на рельеф местности.

Своими действиями учреждение нарушает требования федерального закона "Об охране окружающей среды" и федерального закона "Об отходах производства и потребления".

По результатам проверки в отношении юридического лица департаментом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Общий размер штрафов составил 300 тысяч рублей. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до июля 2020 года.

Исправительному учреждению предстоит проработать вопрос о необходимости строительства очистных сооружений либо о принятии иных мер, которые позволят исключить сброс сточных вод.

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