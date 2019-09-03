Исправительная колония Нижегородской области сбрасывала сточные воды в землю

Исправительная колония (ИК) Нижегородской области сбрасывала сточные воды в землю. Как сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО, ИК-12 Тоншаевского района привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
В ходе проверки установлено, что на территории ИК образуются сточные воды, которые посредством системы канализации, расположенной на территории колонии, отводятся за её пределы и далее без очистки сбрасываются на рельеф местности.
Своими действиями учреждение нарушает требования федерального закона "Об охране окружающей среды" и федерального закона "Об отходах производства и потребления".
По результатам проверки в отношении юридического лица департаментом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Общий размер штрафов составил 300 тысяч рублей. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до июля 2020 года.
Исправительному учреждению предстоит проработать вопрос о необходимости строительства очистных сооружений либо о принятии иных мер, которые позволят исключить сброс сточных вод.
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