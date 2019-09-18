Николай Николюк избран членом Совета российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Политика

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк избран членом Совета российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Решение принято в ходе XII Конференции водоканалов России в Севастополе, рассказали в пресс-службе водоканала.

В Совет входят руководители самых крупных водоканалов России, а также почетные деятели отрасли водоснабжения и водоотведения. Николай Николюк подчеркнул, что членство в Совете РАВВ дает компании возможность выйти на открытую площадку обсуждения вопросов водоснабжения и водоотведения РФ, выступать с инициативой преобразований и напрямую влиять на решения в отрасли, транслировать передовой опыт Нижегородского водоканала для внедрения в других предприятиях отрасли России.

В компании отметили, что в настоящее время Нижегородский водоканал является лидером отрасли в России и Восточной Европе по размеру привлекаемых инвестиций по отношению к выручке предприятия.



Николай Николюк заметил, что самая главная проблема для водоканалов – это потери, утечки и отсутствие в течение многих лет больших, масштабных инвестиций.

"Для того, чтобы трубы не текли – нужно в них вкладывать. Поэтому, самая главная проблема – это недостаток инвестиций в нашей отрасли. Мы пытаемся такими конференциями привлечь внимание к такой жизненно-важной отрасли водоснабжения и водоотведения", - констатировал очевидный факт он.



Также в настоящее время проблемой отрасли является нехватка квалифицированных молодых специалистов.

"Нижегородский водоканал заключил соглашение с рядом ведущих учебных учреждений города, для студентов организованы оплачиваемые стажировки в компании, а самым преуспевающим студентам от Нижегородского водоканала выплачиваются стипендии. В будущем на базе предприятия мы собираемся организовать учебный центр мастерства водоснабжения и водоотведения", - рассказал генеральный директор.



Вопросы внедрения цифровых технологий в производственные процессы были рассмотрены на сессии "Чистая вода". Директор по информационным технологиям Нижегородского водоканала Александр Ермольчев отметил, что компания внедряет современные технологии для удобства получения услуг абонентами, уменьшения потерь, повышения качества поставляемой воды и сокращения времени устранения аварий. "В текущем году внедрена система "Мобильный инспектор", она предназначена для повышения эффективности работы по заявкам абонентов. Для автоматизации работы по работе с должниками и неплательщиками внедрена система "Претензионно-исковая работа", что привело к росту собираемости на 1,5%. В ближайшее время мы планируем внедрить программные комплексы "Управление производственными ресурсами", "Личный кабинет абонента" и другие".



Напомним, Нижегородский водоканал планировал в 2019 году на 30% увеличить замену водопроводных сетей, а в целом – инвестировать 2 млрд рублей в развитие системы водоснабжения.