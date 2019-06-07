Нижегородский Водоканал инвестирует 2 млрд рублей в развитие системы водоснабжения Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Нижегородский водоканал" инвестирует 2 млрд рублей в развитие системы водоснабжения. Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, такую информацию озвучил генеральный директор компании Николай Николюк на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству городской Думы, рассказывая депутатам о деятельности водоканала.

Николай Николюк сказал, что инвестиционные вложения в развитие системы водоснабжения в ближайшие годы превысят 2 млрд рублей. В частности, планируется внедрение системы углевания воды, что особенно актуально для потребителей во время паводка.

Он добавил, что в 2019 – 2020 годах также планируется реконструкция 150 городских водопроводных станций. В 2018 году компания реконструировала 24 станции.

В пресс-службе "Нижегородского водоканала" сообщили, что Николай Николюк также рассказал депутатам, что сейчас в компании действуют новые стратегические ориентиры, которые подразумевают работу в четырех направлениях: человеческий капитал, цифровая трансформация, клиентоориентированность, технологии производства.

Первые результаты работы в новых направлениях уже есть. В 2018 году было открыто 10 новых точек обслуживания абонентов, в т. ч. на базе МФЦ, сформированы площадки общения с абонентами на базе нового сайта, сокращены максимальные сроки выдачи технических условий на подключение абонентов с 20 до 14 дней, проведена цифровизация работы инспекторов службы сбыта и автоматизация процедуры взыскания задолженности абонентов.

В 2018 году Нижегородский водоканал на 129% повысил затраты на капитальный ремонт объектов и сооружений предприятия – до 521 млн рублей, на 18% увеличил количество перекладок сетей водоснабжения и водоотведения. При этом, энергоэффективность предприятия возросла на 5% - энергопотребление сократилось со 163 до 155 мВт/ч.

Также в 2018 году продолжилась работа по реализации инвестиционной программы "Модернизация". Фактический объем инвестиций за год составил 511,6 млн рублей, в том числе реализовано четыре крупных мероприятия на общую сумму 387 млн рублей. В частности, проведена модернизация пяти аэротенков первой очереди на Нижегородской станции аэрации. Оставшиеся пять аэротенков планируется отремонтировать в 2019 году.

На Слудинской водопроводной станции завершена реконструкция насосных станций, заменены насосы и электрооборудование, что повысило надежность работы станции и ее энергоэффективность.

Завершены работы на Ново-Сормовской, Слудинской станциях и водопроводной станции "Малиновая гряда" в части создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами. Запущено в эксплуатацию новое насосное оборудование на 16 реконструированных водопроводных насосных станциях и восьми канализационных насосных станциях, что позволит повысить надежность работы станций и снизить риск аварийных ситуаций, а также снизить потребление электроэнергии.