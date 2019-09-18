Токари и слесари попали в список самых дефицитных рабочих профессий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Токари и слесари попали в список самых дефицитных рабочих профессий в Нижнем Новгороде. Как заявила в ходе пресс-конференции 25 сентября 2019 года главный специалист отдела профобучения и профориентации ГКУ "Центр занятости населения города Нижнего Новгорода" Марина Чулкова, в ходе анализа рынка труда столицы Приволжья, выяснилось, что рабочие специальности по-прежнему остаются чрезвычайно востребованными.



Так, с 1 января по 1 сентября нынешнего года механиков в Нижнем Новгороде требовалось 136, монтажников -185, слесарей — 420, страночников — 90, токарей — 306, фрезировщиков — 170, мастеров отделочных работ — 452.



Несмотря на нехватку рабочих рук, минпросвещения РФ предлагает остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования, начиная с 2021 года.

В перечень попали девять профессий и 23 специальности. В частности, предлагается прекратить готовить автомехаников, мастеров отделочных строительных работ, слесарей, фрезеровщиков-универсалов, токарей-универсалов, станочников, оптиков-механиков, лаборантов-аналитиков.

"Статистика показывает, что эти профессии востребованы и нужны, но экономика требует современного содержания профессии в соответствии с ее развитием", - прокомментировала ситуацию Марина Чулкова.



Как заметил, в свою очередь, заместитель директора Нижегородского гуманитарно-технического колледжа Андрей Мастрюков, вероятнее всего, речь идет не об устранении направления подготовки как такового, а об уточнении и приближении к современным требованиям учебных программ.



"Возьмем, например, две специальности, попавшие в этот перечень — автослесарь и слесарь. Обе они подразумевают широкий спектр знаний и умений, которыми должен обладать выпускник. В настоящее время слесарь в ЖКХ — это узконаправленный специалист и он будет очень востребован, но здесь речь идет об узкой профилизации. Автомобиль же на сегодняшний день "напичкан" уже не только механикой, но и компьютерными системами. То есть для него нужны узкие специалисты — диагносты, специализированные механики. Я считаю, что речь в данном случае идет о введении более узких и соответствующих современным требованиям специальностей", - уточнил спикер.



Андрей Мастрюков также напомнил, что бывшие государственные профучилища, оставшись "на плаву", обладают той базой, которую обеспечила им страна в 90-е годы, во время кризиса. А тогда не было возможности позволить себе учебные мастерские с современным оборудованием. В настоящий момент, убежден спикер, минпросвещения дошло до принятия решения об изменении перечня рабочих профессий, что говорит лишь о том, что государство развивается.



Ранее Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Больше всего получают работники транспортной, производственной, строительной сфер и добывающей промышленности.

Пилоты могут получить должность с зарплатой до 350 тысяч рублей, помощники капитана - до 300 тысяч рублей, машинисты горных выемочных машин - 200 тысяч рублей и т.д.

На зарплату более 80 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и др.