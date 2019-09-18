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Происшествия

Почти 5 тысяч изготовленных на ГАЗе микроавтобусов Mercedes-Benz отзовут из-за риска возгорания

25 сентября 2019 16:55  [85] Происшествия

Почти пять тысяч изготовленных на ГАЗе в Нижнем Новгороде микроавтобусов Mercedes-Benz отзовут из-за риска возгорания. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Согласно информации, отзову подлежат 4,6 тысяч микроавтобусов марки Mercedes-Benz типа 909 (Sprinter), реализованные в период с августа 2017 года по май 2018 года. Его инициатором является АО "Мерседес-Бенц РУС".

Причиной отзову послужил жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн.

"Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами", - отметили в Росстандарте.

Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, разошлют письма или позвонят, чтобы сообщить о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля со следующим перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Напомним, автомобили Mercedes-Benz Sprinter на ГАЗе начали производить в июле 2013 года. Проектная мощность производства таких микроавтобусов – 25 тысяч машин в год. Для выпуска автомобилей Sprinter Classic на ГАЗе было модернизировано около 90 тыс. кв. м производственных и логистических объектов. В январе 2019 года выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter на ГАЗе был приостановлен из-за нехватки комплектующих.

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