Нижегородский лже-сотрудник газовой службы пойдет под суд Происшествия

Нижегородский лже-сотрудник газовой службы пойдет под суд. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего нижегородца, специально приехавшего в Чкаловский район и совершившего мошенничество.

По версии следствия 29 мая 2019 года он зашел в частный жилой дом в деревне, в котором проживает 83-летняя пенсионерка, представился работником газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования прошел в дом, сделал вид, что проверил газовую плиту и выполнил запись в удостоверении абонента о проведении повторного инструктажа.

Затем, пользуясь доверчивостью хозяйки дома, предложил ей приобрести датчик утечки газа "Страж" по цене 6990 рублей, хотя его реальная стоимость составляла всего 681 рубль. Пенсионерка, полагая, что перед ней действительно находится работник газовой службы, приобрела указанный датчик и передала лже-сотруднику деньги.

После его ухода пожилая женщина поняла, что ее обманули и своевременно сообщила о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали, а похищенные деньги изъяли.



Ранее "сотрудница" газовой службы получила полтора года в колонии-поселении якобы за осмотр оборудования. Кроме того, летом участились случаи жалоб на мошенников в форме МЧС.