Полтора года получила "сотрудница" газовой службы из Нижегородской области за осмотр оборудования Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Полтора года получила "сотрудница" газовой службы из Нижегородской области за осмотр оборудования. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, 37-летняя жительница Богородска признана виновной в совершении преступления по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что в январе этого года безработная злоумышленница совместно со своей знакомой, пришли в частный дом к 83-летней пенсионерке в Кстове. Они представились работниками газовой службы и под предлогом осмотра газового оборудования убедили пожилую женщину оплатить якобы "выполненные" работы. Пенсионерка передала "работникам" все имеющиеся у нее денежные средства в размере более 8 тысяч руб.

В судебном заседании мошенница вину признала в полном объеме. Суд назначил авантюристке наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении. Приговор вступил в законную силу.

В отношении второй злоумышленницы в настоящее время проводиться проверка на причастность ее к совершению аналогичных преступлений.

Кроме того, участились случаи жалоб на мошенников в форме МЧС.