Сотрудников "Управдом-Центр" наградили за ликвидацию последствий взрыва на дзержинском "Кристалле" Общество

Фото: УК "Управдом-Центр"

Сотрудников управляющей компании "Управдом-Центр" наградили благодарственными письмами администрации Дзержинска за ликвидацию последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл" 26 сентября 2019 года. Всего отметили порядка 200 представителей различных организаций, ведомств и структур, принявших участие в ликвидации последствий ЧП.

Напомним, что на территории НИИ 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывами было разрушено несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.

Открывая церемонию награждения, глава города Дзержинска Иван Носков поблагодарил приглашенных за их неравнодушие к беде, которая затронула весь город:

"Не важно, по долгу службы или по велению сердца, но вы все откликнулись на эту трагедию и сделали очень многое. Как показал этот случай, трудности нас объединяют и делают сильнее. Вместе с такими людьми как вы, мы решим любую проблему!" – заметил Иван Носков.

Заместитель главы администрации Дзержинска Денис Дергунов рассказал, что в городе после взрыва не оставалось практически ни одной системы жизнеобеспечения, которая не была бы задета:

"Несколько сотен человек в круглосуточном режиме восстанавливали все повреждения. Спасибо вам за то, что вы своим трудом доказали, что городское хозяйство Дзержинска обслуживается на высоком уровне", - поблагодарил он.

Благодарственные письма получили представители организаций сферы ЖКХ, в том числе 14 сотрудников управляющей компании "Управдом-Центр".

"В работах принимали участие не только столяры и плотники, были задействованы все структуры, ведь задача была в кратчайшие сроки закрыть контур, чтобы жители чувствовали себя комфортно в своих квартирах. Все работали с утра и до ночи, пока позволял световой день. Хорошо, что работу наших людей отметили благодарностями", - подчеркнул директор управляющей компании "Управдом-Центр" Александр Борисов.

"Это приятно, что нашу работу заметили и оценили. Звонков было очень много. Жители нам звонили растерянные, напуганные, как могли успокаивали их и принимали информацию о повреждениях. Мы старались для жителей нашего города и были рады помочь", - поделилась своими впечатлениями диспетчер call-центра Светлана Овсянова.

После происшествия на ГосНИИ "Кристалл" специалисты УК "Управдом-Центр" приняли более 1 000 обращений, в рамках восстановительных работ заменили порядка 1 200 стекол в квартирах и подъездах обслуживаемого жилфонда.