Сроки сдвинуты на три месяца: подрядчик обещает завершить благоустройство Гребного канала к 15 октября Культура и отдых

Фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"

Подрядчик обещает завершить благоустройство зоны отдыха на Гребном канале к 15 октября 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков во время инспекционного выезда на объект.

"Работы здесь начинались тяжело, подрядчик вовремя не вышел на объект, был риск неисполнения контракта. Сейчас все вопросы урегулированы, работы идут", – добавил заместитель главы.

Сейчас подрядчик сделал парковку, заканчивает работы по установке свайного поля. Впереди – устройство прогулочной дорожки, установка лавочек, урн, волейбольной сетки и футбольных ворот.

"Все работы подрядчик обязуется сделать до 15 октября. Он задержал сроки, и к нему в соответствии с контрактом будут применены штрафные санкции", – заявил Виктор Сдобняков.

Благоустройством Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Напомним, этот же подрядчик благоустраивал сквер на ул. Прыгунова в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что Гребной канал стал пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

Напомним, по данным городского департамента благоустройства, в Нижнем Новгороде открыты 11 из 16 общественных пространств, включенных в программу формирования комфортной городской среды на 2019 год. Это сквер по улице Прыгунова на Автозаводе, сквер Канавинский, Молитовский затон в Ленинском районе, сквер имени Грабина и бульвар Авиастроителей в Московском, сквер имени 1905 года в Нижегородском районе, Щелоковский хутор и со стороны Советского, и со стороны Приокского районов, большой игровой комплекс на улице Сурикова и Светлоярский парк в Сормове. Часть объектов также сдали позже срока.