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Культура и отдых

Детскую площадку и площадку для выгула собак открыли после благоустройства в нижегородском парке Пушкина

27 сентября 2019 13:24  [75] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детскую площадку и площадку для выгула собак открыли после благоустройства в нижегородском парке Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 27 сентября 2019 года.

На детской площадке сделали экспериментальное мягкое покрытие из резиновых плиток, яркие разноцветные детские городки и маленький батут.

По словам главы Советского района Владимира Исаева, в парке установили разные источники освещения. Их заказывали по индивидуальным проектам, часть фонарей сначала привезли с браком, их пришлось переделывать по гарантии.

В другом конце парка, как добавил Владимир Исаев, сделали площадку для выгула собак с высоким забором для безопасности и тренировочными элементами.

"Главное, что парк стал безопасным: мы убрали аварийные деревья, установили освещение. К сожалению, нас задержали подрядчики, а их – поставщики. Но сейчас уже приятно посмотреть, как дети радуются", – сказал Владимир Исаев.

В целом, благоустройство парка Пушкина завершится в 2020 году. Также планируется установить новую скейт-площадку на бетонной основе.

Напомним, по другому объекту (Гребному каналу) сроки благоустройства сдвинуты на три месяца. Подрядчик обещает завершить работы к 15 октября

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