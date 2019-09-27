Посаженная Александром Пушкиным лиственница получила статус памятника природы Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Лиственница, по преданию посаженная Александром Пушкиным, у главного здания усадьбы Пушкиных в Большом Болдине получила статус "Дерево – памятник живой природы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее решение было принято сертифицированной комиссией.

Перед уникальным деревом была установлена памятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста (по подсчетам музейных работников его возраст составляет 186 лет).

(фото: правительство НО)

Особый статус лиственницы подтвержден сертификатом. Его вручили директору государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино" Нине Жирковой. Ей также вручили переходящий символ программы "Дерево – памятник живой природы".

"Уникальность пушкинского Болдина – это его мемориальность. В составе музея-заповедника – две подлинные усадьбы Пушкиных с сохранившимися с тех времен домами и церковью, освященной в год рождения поэта. Кроме того, это и подлинные деревья – современники поэта. Деревья – как люди. И они, как и мы с вами, могут заслужить право иметь свой персональный документ. Только люди, как правило, к этому моменту идут полтора десятка лет, а деревья - подчас столетия", - отметила Нина Жиркова.

(фото: правительство НО)

В торжественном мероприятии приняли участие координатор программ по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, президент межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного наследия регионов "Природное наследие нации" Владимир Зотов, председатель сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы" Сергей Пальчиков, президент НПСА "Здоровый лес" Михаил Еремин, а также представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и администрации Большеболдинского района.

"Основная цель всероссийской программы пересекается с задачами национального проекта "Экология" – это сохранение природного наследия регионов. Поэтому нам нужно всеми силами сохранять красоту Большого Болдина, этого замечательного места, которым был очарован великий писатель. Также в регионе ведется работа по установке у деревьев-памятников информационных аншлагов. На них размещена информация о самом дереве и примерный год посадки. Для детей проводятся и тематические экскурсии. Нижегородцы должны знать, какие уникальные деревья растут в Нижегородской области", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.