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Общество

Публичные слушания по планировке набережной Оки в районе метромоста пройдут в Нижнем Новгороде

30 сентября 2019 14:46  [92] Общество

Фото: фото: archi.ru

Публичные слушания по планировке набережной Оки пройдут в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, речь идет о подготовке документации по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста (в районе пл. Ленина).

Инициатор слушаний МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода".

Слушания пройдут 17 октября 2019 в 18:00 по адресу: улица Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района).

Ранее сообщалось, что нижегородские архитекторы предлагали накрыть площадь Ленина зеленым холмом на стилобате, поднятом на один этаж. По их мнению, пространство скроет загруженные машинами дороги на улицах Советской и Совнаркомовской, и "разномастные магазины, примыкающие к зданию гостиницы". Рядом с Ярмаркой планируется разместить большое стеклянное здание многофункционального комплекса, который продолжит ряд одиночных высотных зданий по бульвару Мира. В нем, по проекту, будут коммерческие помещения и офисы.

Напомним, публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября 2019 года.

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